Assassin’s Creed Valhalla, rinviata la prima espansione

Ubisoft ha annunciato il rinvio di L’Ira dei Druidi, la prima espansione in programma per Assassin’s Creed Valhalla.

Il team al lavoro sull’action adventure a mondo aperto, che ha curato soltanto pochi giorni fa il lancio di quattro hotfix, ha fatto sapere di avere bisogno di più tempo per concludere lo sviluppo del DLC.

Il gioco è stato al centro di un evento, la Stagione di Ostara, che pure ha avuto la sua razione di problemi ed è stato addirittura sospeso per poi riprendere a patch pubblicata.

La notizia è stata affidata ai social, dov’è stato svelato che l’add-on non verrà più pubblicato nella data prevista in origine del 19 aprile.

To deliver a more refined experience, we’re sharing that:

⛰️Wrath of the Druids will now release on May 13

📝We’re working on an article to provide transparency and share insights on our dev process

Thanks for your patience. Keep an eye on our social channels for future news! pic.twitter.com/aQUPR8cWNV

— Assassin's Creed (@assassinscreed) April 14, 2021