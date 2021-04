Assassin’s Creed Valhalla, 4 hotfix disponibili: ecco cosa cambia

Pochi minuti fa, come annunciato anche attraverso i suoi canali social ufficiali, il publisher e sviluppatore Ubisoft ha rilasciato una nuova serie di piccoli aggiornamenti per Assassin’s Creed Valhalla, atti a correggere alcuni problemi riscontrati dai giocatori nel corso delle loro avventure nelle terre del Nord nei panni di Eivor.

Come spiegato nel forum ufficiale della compagnia, si tratta di quattro hotfix lato server (e non una patch vera e propria). Nonostante ciò, i seguenti problemi sono stati ora risolti:

– Impossibile procedere con Old Wounds (non si è in grado di interagire con Estrid);

– Impossibile procedere con Unholy Father (non si è in grado di interagire con i NPC);

– Impossibile procedere con Thegn of Lincoln (non si è in grado di interagire con Aelfgar);

– Impossibile completare il mistero delle stelle cadenti (Ysane non segue il giocatore).

Se non riuscite a progredire con le rispettive missioni dopo aver avviato e caricato il salvataggio, seguite questi passaggi:

Crea un salvataggio manuale

Chiudi completamente il gioco, quindi avvialo di nuovo

Carica il salvataggio creato

Procedere con la rispettiva missione

Ricordiamo che nei giorni scorsi sono emerse le primissime indiscrezioni sul nuovo episodio del franchise di Assassin’s Creed, il quale potrebbe essere ambientato durante l’epoca della Terza Crociata (tornando quindi ai fasti del primo capitolo con protagonista l’indimenticato Altair).

Infine, il 29 aprile prossimo i giocatori potranno finalmente dedicarsi al DLC L’Ira dei Druidi, un contenuto che permetterà agli utenti di viaggiare alla volta dell’Irlanda per cercare il favore dei re gaelici.

Assassin’s Creed Valhalla è come sempre disponibile dal 10 novembre dello scorso anno anche su console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su piattaforma PC e console old-gen.