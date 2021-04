Assassin’s Creed, personaggi del passato tornano dopo finale di Valhalla?

Chi ha giocato ad Assassin’s Creed Valhalla e sbloccato il finale segreto del gioco, è sicuramente a conoscenza di un evento molto particolare che potrebbe condizionare il futuro — ed il passato — della saga, con il possibile ritorno di personaggi storici che adesso diventa molto probabile.

In un’intervista, il senior writer dell’ultimo titolo, Alain Merciega, aveva già menzionato quale potrebbe essere la prossima ambientazione del nuovo Assassin’s Creed, che come sempre vuole continuare ad esplorare e rappresentare nuovi luoghi.

Secondo altri indizi, potrebbe anche trattarsi di un ritorno alle origini ed essere ambientato poco dopo il primo capitolo della saga, andandosi a posizionare dunque successivamente alle avventure di Altair.

Durante l’intervista concessa ai colleghi di TheGamer, il senior writer ha però svelato che il finale di Assassin’s Creed Valhalla potrebbe davvero condizionare il resto della serie ed il modo in cui attualmente abbiamo visto i personaggi.

Ovviamente da questo momento in poi ci saranno spoiler sul finale segreto del gioco, dunque vi consigliamo di chiudere questa pagina nel caso non abbiate ancora completato l’ultima avventura di Ubisoft.

Nella sequenza conclusiva abbiamo scoperto che Eivor ed altri personaggi importanti dell’avventura sono in realtà delle reincarnazioni degli Isu: è proprio per questo che il protagonista della nostra storia è in grado di parlare con Odino attraverso l’animus.

Ma i personaggi di Assassin’s Creed Valhalla non sarebbero gli unici ad essere delle incarnazioni, in quanto si potranno sentire anche la voce di alcuni dei personaggi storici, come Ezio e Bayek, che a questo punto potrebbero anche tornare.

Questa rivelazione apre dunque le porte ad un nuovo possibile futuro narrativo della saga, come rivelato dallo stesso Merciega:

«Il finale di Valhalla apre a tante nuove possibilità per i personaggi passati e futuri di Assassin’s Creed, ma è ancora troppo presto per dire in che modo li trasformerà».

Naturalmente ha voluto evitare di svelarci troppi dettagli in attesa del prossimo capitolo, ma di sicuro i fan possono stare certi che la storia della serie è pronta ad evolversi.

Ora non ci resta che aspettare di capire in che modo condizionerà i titoli del passato e se questo significa davvero che molti personaggi storici, come Ezio Auditore, possano davvero tornare in azione.

Chissà se un ulteriore segreto è nascosto nelle misteriose rune di Odino, di cui ancora nessun giocatore è ancora riuscito a comprendere il significato.

Assassin’s Creed Valhalla nasconde infatti molti easter egg che sono ancora in attesa di essere scoperti, tra cui una simpatica citazione alla serie Dark Souls.