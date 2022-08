Assassin’s Creed Valhalla, peso e dettagli del nuovo, enorme aggiornamento

Assassin’s Creed Valhalla, ultimo capitolo ufficiale della saga degli Assassini prodotta e sviluppata Ubisoft, sta per ricevere un update davvero importante.

L’avventura del guerriero Eivor (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) sta infatti per ricevere un nuovo aggiornamento, a quanto pare enorme.

Ubisoft ha annunciato che l’update 1.6.0 del titolo verrà rilasciato domani, 2 agosto, come accennato del resto nelle scorse ore.

Questa patch ha una dimensione di 23 GB per quanto riguarda la versione PC, tanto che il changelog completo spiega tutte le novità in arrivo.

Entrando nei dettagli, il Title Update 1.6.0 aggiunge una nuova modalità di gioco gratuita, The Forgotten Saga: questa rappresenterà una nuova sfida per i giocatori, per un roguelite del tutto inedito (via DSO Gaming).

Inoltre, è atteso anche il ritorno del Festival Sigrblot: per prenderne parte i giocatori devono raggiungere l’Inghilterra e completare uno dei primi due archi narrativi (Grantebridgescire o Ledecestrescire) ed essere almeno al livello 2 di insediamento.

L’aggiornamento del titolo 1.6.0 risolve anche alcuni bug e problemi di sorta: ad esempio, verrà corretto un problema dell’abito di Edward Kenway nella schermata dell’Inventario. Inoltre, risolverà anche un glitch che poteva far sì che Reda offrisse un solo contratto giornaliero invece di due.

Come sempre, Epic Games Store e Ubisoft Connect permetteranno di scaricare la patch in automatico non appena sarà disponibile. Su console PlayStation e Xbox la situazione sarà pressoché identica.

