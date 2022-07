Assassin’s Creed, ad agosto, sarà ospite di un altro gioco gratis

La saga di Assassin’s Creed continua la sua corsa, anche come ospite speciale in altri giochi di successo, a cui ora se ne aggiungerà un altro durante il mese di agosto.

Il successo del franchise degli Assassini (di cui trovate su Amazon l’ultimo capitolo a prezzo davvero basso) ha permesso infatti l’ingresso in scena di un nuovo e promettente crossover.

Già di recente abbiamo visto in fatti Ezio ed Eivor entrare nel roster di personaggi di Brawlhalla, per un mix davvero strano (ma divertente).

Ora, come riportato anche da PSU, un altro titolo free-to-play di enorme successo sta per accogliere i celebri assassini targati Ubisoft.

La casa transalpina ha infatti annunciato che il franchise di Assassin’s Creed entrerà di soppiatto nell’universo di PUBG: Battlegrounds nel corso dell’estate.

Il crossover consentirà ai giocatori di ottenere vari oggetti di gioco dedicati ad AC, oltre ad assistere all’introduzione delle Abstergo Industries nel mondo di PUBG e di partecipare a numerosi eventi per guadagnare biglietti per le casse a tema Assassin’s Creed.

L’evento Assassin’s Creed x PUBG: Battlegrounds durerà dal 17 agosto 2022 al 22 settembre 2022. Durante questo periodo, avrete la possibilità di accaparrarvi i seguenti premi:

Costumes (x2 sets)

Bag Skins (x2 sets)

Parachute Skin

Emote

Gun Charm

Spray Item (x2 sets)

Nel frattempo, l’evento Abstergo Industries Infiltrate Haven offrirà a tempo limitato la possibilità do scoprire una varietà di risorse e oggetti di scena a tema sulla mappa Haven.

La compagnia ha infatti preso il controllo di uno degli edifici principali della mappa, con una macchina Animus nascosta e sporgenze ‘Salto della fede‘ strategicamente posizionate sul tetto.

Restando in tema, Ubisoft ha annunciato di essere pronta a svelare «il futuro» del franchise di AC, davvero molto presto.

Ma non solo: pochi giorni fa, Ubisoft ha annunciato i dettagli per The Forgotten Saga, la modalità roguelite gratis che si aggiunge ad Assassin’s Creed Valhalla.