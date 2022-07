Assassin’s Creed Valhalla diventa anche un roguelite: la modalità (gratis) ha una data

Se c’è una cosa su cui non si può proprio discutere, in merito ad Assassin’s Creed Valhalla, quello è il supporto post-lancio che Ubisoft ha dato alla sua titanica creatura. Il gioco, già gigantesco di per sé, ha visto l’arrivo di espansioni su espansioni, fino a giungere a L’Alba di Ragnarok – in cui si vestivano i panni di nientemeno che Odino, legato a Eivor in modi che non anticiperemo in questa sede. Se interessati, trovate su Amazon il cofanetto con gioco base ed espansioni.

Proprio il dio norreno è protagonista anche di una ulteriore novità in arrivo nel gioco: la modalità roguelite, intitolata The Forgotten Saga e in arrivo gratis per tutti i giocatori.

Già confermata lo scorso mese di giugno, quest’ultima è stata ora mostrata nel dettaglio con un video, con Ubisoft che fissa anche l’appuntamento con la sua uscita per il prossimo 2 agosto. Curiosamente, la data non è stata citata direttamente nel video, ma riportata dall’account Ubisoft Gameplan (ufficiale) agli utenti che chiedevano dettagli nei commenti.

Sempre nei commenti, è stato anche sottolineato che questa modalità introdurrà nuovi Trofei e Achievement, il che dovrebbe fare la gioia di chi ama confrontarsi con queste sfide per collezionarli tutti.

Questa volta, nei panni di Odino dovremo affrontare dei dungeon a Niflheim, mentre sfide sempre più ardue ci attenderanno al varco. Trattandosi di meccaniche da roguelite, i nostri viaggi per le quattro regioni del regno saranno ricchi di rischi, perché anche se potremo tenere con noi i nostri equipaggiamenti (trovandone di sempre più forti), l’arma che sarà al nostro servizio dipenderà invece dalla run.

Il fattore di rischio che viene con i giochi rogue, dove la morte ha un peso, permetterà anche di prendere delle decisioni strategiche, secondo Ubisoft: in alcuni momenti vi domanderete se valga la pena proseguire un’esplorazione, col rischio di dover poi ripartire da zero, o se non sia meglio retrocedere e tenersi quanto guadagnato per mettersi al sicuro.

Questa modalità, come anticipavamo in apertura, sarà disponibile gratis per tutti i possessori del gioco.

In precedenza, avevamo recensito anche contenuti come L’assedio di Parigi e L’era dei Druidi (entrambi con Eivor), prima di approfondire la conoscenza con il già citato L’Alba di Ragnarok. Vedremo ora come rimescolerà le carte questo ulteriore update.

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia. Trovate qui la nostra video recensione, dove abbiamo evidenziato pregi e difetti della produzione Ubisoft a tema vichingo.