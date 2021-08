Assassin’s Creed Valhalla, L’Assedio di Parigi cela una minaccia “mortale”

Assassin’s Creed Valhalla ha riscosso un successo oltre ogni aspettativa, e Ubisoft ha tutte le intenzioni di continuare a supportare il gioco con DLC e modalità aggiuntive.

L’ultimo episodio della saga degli Assassini ha recentemente ricevuto l’update 1.3.0, che spiana la strada per l’arrivo del contenuto aggiuntivo L’Assedio di Parigi.

A poco meno di un anno dall’uscita è emerso che una caratteristica di Eivor ha rischiato di non vedere la luce, ed è probabile che molti giocatori siano contenti che le cose siano andate diversamente.

Il supporto della software house transalpina è costante e duraturo, e ha comportato anche la pubblicazione di un nuovo hotfix per risolvere un bug davvero fastidioso.

Il nuovo DLC ambientato in Francia sarà disponibile dal 12 agosto, tra pochissimo, e nei giorni scorsi sono arrivate ulteriori novità sul setting narrativo e sulle nuove abilità.

Adesso, gli aggiornamenti condivisi direttamente da Ubisoft riguardano i nuovi avversari, ovvero i Cavalieri Franchi, che attenderanno Eivor sul suolo francese.

La particolarità di questi nemici è costituita dalla loro abilità nel combattimento a cavallo. Nel gioco avviene spesso che alcuni NPC ostili smontino prima di affrontarci, ma ciò non avverrà in questo caso.

Di conseguenza, sarà necessario optare per nuove strategie di combattimento con il fine di liberarsi rapidamente di quella che potrebbe diventare una minaccia costante in territorio ostile.

I dettagli sui nuovi cavalieri sono arrivati tramite un tweet del profilo ufficiale di Assassin’s Creed, accompagnato dal seguente trailer:

In The Siege of Paris, Frankish Knights will keep you on your toes while in the throes of battle. 🐎

Bring them down with a spear or perhaps another method. 🗡 #AssassinsCreed #ACFacts pic.twitter.com/qHGxm8oSGI

— Assassin's Creed (@assassinscreed) August 7, 2021