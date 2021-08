Assassin’s Creed Valhalla, quattro nuovi bonus gratis (da Parigi)

Assassin’s Creed Valhalla prosegue la sua avanzata grazie a una quantità indecifrabile di contenuti scaricabili e DLC, a cui ora si aggiunge un quartetto di novità davvero niente male.

Del resto, con l’ultimo capitolo della saga degli Assassini, Ubisoft ha da subito deciso di muoversi nella direzione giusta, come testimoniato anche dall’update 1.3.0 e dal contenuto aggiuntivo L’Assedio di Parigi.

Senza contare, che la casa d’oltralpe ha deciso di fare un regalo a tema Ezio Auditore davvero niente male solo pochi giorni fa.

Ora però la novità sembra essere un’altra, già anticipata nei giorni scorsi e indirizzata nello specifico agli amanti delle armi a una sola mano.

Ora, con un post sui canali social, Ubisoft ha presentato le ultime aggiunte alla collezione di armi di Eivor.

Più in particolare si tratta di ben quattro spade a una sola mano possono essere trovate all’interno dell’espansione L’Assedio di Parigi.

Poco sotto, l’elenco completo, accompagnato dal tweet della casa transalpina:

Introducing the newest additions to your collection of weapons. These four one-handed swords can be found within The Siege of Paris expansion.

Locate them all quick with our Gameplan's exclusive guide. https://t.co/kzyvzx00GC

Durendal ⛪

Ring-Sword 💍

Egbert 👑

Joyeuse 🌈 pic.twitter.com/WX6p6iwIps

— Assassin's Creed (@assassinscreed) August 13, 2021