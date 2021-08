Assassin’s Creed Valhalla, la spada a una mano non vi basta? Arriva una sorpresa

Assassin’s Creed Valhalla sta ricevendo in queste settimane una quantità di contenuti senza precedenti, cui ora se ne aggiungeranno altri di un certo rilievo.

L’avventura di Eivor è infatti il capitolo della serie a cui il publisher d’oltralpe sta dedicando maggior tempo e attenzioni.

Del resto, solo il rilascio dell’update 1.3.0 e per il DLC L’Assedio di Parigi di Assassin’s Creed Valhalla lasciando ben sperare per il futuro.

Futuro che, grazie a un recente leak, potrebbe vedere anche l’arrivo di una vecchia conoscenza proveniente da un altro capitolo del franchise.

The Festival is just the beginning. ⚔ A storm of swords is coming in Sigrblot Season – here's a sneak preview of the inbound arsenal. Our favorite is [redacted]. pic.twitter.com/ZT3g0gOdgl

— Assassin's Creed (@assassinscreed) August 6, 2021