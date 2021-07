Assassin’s Creed Infinity “rimarrà fedele all’eredità del franchise”

Assassin’s Creed Valhalla è l’ultimo capitolo ufficiale della serie Ubisoft, sebbene da diverse settimane si parla anche del nuovo episodio attualmente in lavorazione: Assassin’s Creed Infinity.

L’avventura di Eivor non sarà infatti la fine del franchise, visto che i piani della casa transalpina sono molto più ricchi e versatili di quanto si possa immaginare.

La notizia di una nuova iterazione nella serie è trapelata il 7 luglio scorso grazie ad un report di Jason Schreier di Bloomberg, poi reso ufficiale dalla stessa Ubisoft.

Ciò va di pari passo alle novità in dirittura d’arrivo per Valhalla, che avrà un Anno 2 di contenuti aggiuntivi, mai visti in nessun altro capitolo della saga.

Per Infinity parliamo quindi di un enorme gioco online dedicato ad Assassin’s Creed, che si evolverà nel tempo come fosse un vero e proprio servizio live.

Il report afferma che mentre i precedenti capitoli della saga sono ambientati in periodi storici specifici, mentre Assassin’s Creed Infinity si svolgerà in più lassi temporali.

Il gioco nascerà da una collaborazione tra Ubisoft Montreal (Assassin’s Creed Origins e Valhalla) e Ubisoft Quebec (Assassin’s Creed Odyssey) .

Ora, durante la chiamata sugli utili del primo trimestre dell’editore, il direttore finanziario Frédérick Duguet (via VGC) ha definito Infinity «un progetto entusiasmante e ambizioso per il franchise».

Duguet ha anche affermato che Ubisoft è «impegnata a rimanere fedele al DNA della saga, il che significa che proporrà esperienze narrative di alta qualità».

«Riguardo al nome in codice del progetto Infinity, abbiamo piani entusiasmanti per il futuro che hanno il potenziale per espandere significativamente anche la portata del marchio, rimanendo fedeli all’eredità delle ricche esperienze narrative di Assassin’s Creed.»

Duguet ha inoltre dichiarato che il gioco si trova attualmente nelle prime fasi di sviluppo e che maggiori dettagli verranno condivisi a tempo debito.

Avete già letto anche che un’ex espansione di Assassin’s Creed poi divenuto titolo standalone sta forse per uscire dall’ombra dopo 8 anni di sviluppo?

Ma non solo: avete visto che il prossimo update di Valhalla potrebbe includere l’arma più desiderata di sempre dai fan?

Infine, se avete perso il filo della saga degli Assassini, qui trovate un ottimo riassunto con cui recuperare il terreno perduto.