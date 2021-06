Assassin’s Creed Valhalla e Odyssey a confronto (su una feature specifica)

Assassin’s Creed Valhalla continua a essere enormemente giocato e apprezzato da una moltitudine di gamer, sin dal giorno del lancio.

L’avventura di Eivor è infatti l’ultimo episodio di uno dei franchise più fortunati di Ubisoft, in attesa di scoprire cosa avrà in sebo per noi il publisher d’oltralpe nei prossimi anni.

Sicuramente, però, Valhalla è da considerarsi il terzo capitolo ‘ufficioso’ di una trilogia iniziata con Assassin’s Creed Origins e continuata con Assassin’s Creed Odyssey, due giochi molto più marcatamente open world rispetto ai restanti capitoli.

Ora, via Reddit, un giocatore ha deciso di mettere a confronto proprio Valhalla e Odyssey e lo ha fatto tirando in ballo una delle caratteristiche chiave dei due giochi.

Poco sotto, infatti, trovate un video in cui si denotano le differenze relative al sistema del Parkour incluso nei due giochi.

Dal filmato della durata di poco più di due minuti è evidente come i due giochi condividano molte delle abilità base concesse a entrambi i protagonisti.

Odyssey, però, sembra non avere un design delle ambientazioni pensato per salti e arrampicate, con capanne e strutture di base molto basse e non pensate per esprimere il Parkour al suo massimo.

Sotto questo aspetto, quindi, Valhalla esce ‘vincitore’, nonostante Odyssey abbia dalla sua un’ambientazione estremamente affascinante e unica.

Resta sicuramente il fatto che per quanto riguarda i prossimi episodi, Ubisoft dovrà sicuramente fondere ancora meglio l’ambientazione principale al sistema di gioco.

