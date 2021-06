Assassin’s Creed, compie gli anni Ezio Auditore: gli auguri di Ubisoft

I fan di Assassin’s Creed sono in festa quest’oggi, dal momento che nella mitologia della serie compie oggi gli anni Ezio Auditore.

Per chi non lo conoscesse, è il protagonista più amato del franchise di Ubisoft, al punto da guadagnarsi una collection HD tutta per sé.

La saga degli Assassini ne ha fatta di strada da allora, e già si vocifera di un tredicesimo capitolo del filone principale per l’anno prossimo.

Fino ad allora, però, Assassin’s Creed Valhalla continuerà a battere fortissimo sulle espansioni, con un’estensione del season pass annunciata all’E3 2021.

L’acclamato Ezio Auditore nasceva il 24 giugno del lontanissimo 1459, come ricordato da Ubisoft sui propri canali social.

Dopo la nascita del Maestro Assassino, «i tetti di Venezia non sono stati più gli stessi», si legge in un tweet con alcune immagini che lo raffigurano.

L’Ezio Day, com’è stato rinominato, è stato celebrato anche da Ubisoft con un bell’artwork sul suo account principale…

… e da quello della serie, con una delle sue citazioni più celebri:

“I have lived my life as best I could, not knowing its purpose, but drawn forward like a moth to a distant moon. And here at last, I discover a strange truth. That I am only a conduit, for a message that eludes my understanding."

Happy birthday, Ezio Auditore! 🎉 pic.twitter.com/PHeXvFACw0

— Assassin's Creed (@assassinscreed) June 24, 2021