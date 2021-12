Assassin’s Creed Valhalla, arriva un DLC grande quanto God of War?

La saga degli Assassini di Ubisoft continua la sua corsa grazie al successo di Assassin’s Creed Valhalla, un gioco che non accenna ad arrestarsi agli occhi della community.

L’avventura di Eivor ha infatti ricevuto in questi mesi un numero di contenuti realmente impressionanti, a cui forse presto si aggiungerà qualcosa di davvero enorme e ancora più epocale.

Nelle scorse settimane è stato in ogni caso il turno dell’espansione Viking Age Discovery Tour, pensata per tutti gli appassionati di storia antica.

Senza contare che nelle ultime settimane Assassin’s Creed Valhalla ha dato il via anche a un contest che darà modo di mettere le mani su un regalo davvero niente male.

Come riportato dal sempre affidabile Tom Henderson, sarebbero infatti in arrivo due nuovi DLC per Assassin’s Creed Valhalla, uno dei quali in stile God of War e dalla durata realmente sorprendente.

Stando alle parole del giornalista e insider, il primo contenuto scaricabile dovrebbe arrivare proprio a dicembre, con un annuncio durante i The Game Awards.

Il secondo DLC, ancora più importante, sarebbe invece previsto per il mese di marzo 2022, e viene descritto da Henderson come una espansione in stile God of War della durata di circa 40 ore.

There's a new Assassin's Creed Valhalla DLC coming this December (announcement at TGA?). There's also a massive DLC expansion coming in March 2022. It's expected to be around 40 hours of additional gameplay and will be a "God of War-style" expansion, whatever that means. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 7, 2021

Ovviamente, prima di fare i salti di gioia non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte del publisher d’oltralpe, il quale potrebbe arrivare già nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, in occasione dei TGA.

Sempre parlando di Assassin’s Creed, avete letto che sembra proprio che i capitoli della serie dedicati a Ezio Auditore sarebbero in arrivo anche su console Nintendo Switch?

Senza dimenticare che su SpazioGames abbiamo pubblicato alcune settimane fa anche la classifica dei migliori capitoli del franchise di Assassin’s Creed, dal peggiore al migliore.

Infine, proprio durante la giornata di oggi, Ubisoft ha deciso di fare un gradito regalo ai propri giocatori, decidendo di mettere in omaggio per un periodo limitato un apprezzato gioco gratis.