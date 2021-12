Ubisoft vi regala un nuovo gioco gratis: ecco come averlo

Ubisoft ha deciso di fare un gradito regalo ai propri giocatori, decidendo di mettere in omaggio per un periodo limitato un nuovo apprezzato gioco completamente gratis.

Si tratta di Anno 1404 History Edition, la versione dell’amata serie di giochi strategici in tempo reale che include anche l’espansione Venezia: il tutto senza dover spendere un centesimo.

Il publisher ha dunque deciso di proporre una nuova fantastica promozione, dopo aver concesso appena pochi giorni fa di poter provare gratuitamente un amato sparatutto multiplayer, con la differenza che questa volta il titolo potrà essere vostro per sempre.

Riscattare questo grande classico è estremamente semplice: basterà semplicemente essere in possesso di un account Ubisoft e seguire le istruzioni.

Ricordiamo che Anno 1404 History Edition è un simulatore strategico in tempo reale di gestione urbana, con la possibilità di giocare in multiplayer in un’edizione aggiornata per funzionare perfettamente anche sui PC di ultima generazione.

Si tratta del classico titolo dal quale potreste non riuscire più a staccarvi, dato che presenta un gameplay accattivante in grado di conquistarvi: una caratteristica comune del franchise di Ubisoft.

Per poter fare vostro questo imperdibile titolo, dovrete assicurarvi di essere già in possesso di un account Ubisoft e dirigervi al seguente indirizzo.

