Assassin’s Creed Valhalla fa un regalo a tutti i giocatori (a una condizione)

La saga degli Assassini di Ubisoft continua a essere una tra le più apprezzate tra quelle sviluppare dal pubisher d’oltralpe, con Assassin’s Creed Valhalla ovviamente in testa agli indici di gradimento.

L’avvetura di Eivor, grazie alla sua ambientazione affascinante, ha infatti lasciato il segno nel cuore dei fan, in maniera forse ancora superiore rispetto ai due precedenti capitoli.

I regali in queste settimane non sono mancati, a partire dalll’espansione Viking Age Discovery Tour, pensata per tutti gli appassionati di storia antica (e non solo).

Senza contare che nelle ultime settimane Assassin’s Creed Valhalla ha dato il via anche all’evento gratuito a tempo limitato tutto da giocare, a cui ora si aggiunge un extra gratis davvero niente male.

Ubisoft ha infatti deciso di mettere in palio per tutti i giocatori un’arma nuova di zecca, ovvero la Spada di Basim.

Averla è abbastanza semplice: basterà allearsi con altri giocatori e ottenere un totale di 250mila uccisioni con una spada a una mano, entro e non oltre la giornata di giovedì 9 dicembre 2021.

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia e che mostra la Spada di Basim in tutto il suo splendore.

Get Basim's Sword in Assassin's Creed Valhalla by completing Basim's Challenge!

⏳ You have until December 9th to perform 250,000 kills as a community by using a one-handed sword! pic.twitter.com/nykJtt6wmM

— Assassin's Creed (@assassinscreed) December 2, 2021