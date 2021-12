Assassin’s Creed Valhalla, arriva anche il prequel dell’Alba di Ragnarok

La saga degli Assassini di Ubisoft sta vivendo un periodo particolarmente florido grazie al successo di Assassin’s Creed Valhalla, ultimo capitolo della serie, tanto che ora è stato annunciato anche il prequel a fumetti del prossimo e atteso DLC.

L’epica avventura di Eivor ha infatti ricevuto nel corso dei mesi vari contenuti speciali, alcuni anche a titolo gratuito, a cui ora se ne sommeranno altri davvero molto interessanti.

Dopo L’Ira dei Druidi e L’Assedio di Parigi, la prossima espansione di Valhalla sarà infatti L’Alba di Ragnarok, la quale è attesa al varco il 10 marzo 2022 e promette davvero faville.

Sulle nostre pagine ve ne abbiamo del resto parlato a chiare lettere, sebbene a quanto pare le sorprese per i fan non finiscono qui.

Ora, IGN US ha rivelato in anteprima esclusiva Assassin’s Creed Valhalla Forgotten Myths, l’ultimo spin-off a fumetti di Dark Horse.

Forgotten Myths è una sorta di seguito di Assassin’s Creed Valhalla: Song of Glory, a sua volta prequel diretto del gioco principale.

Questa storia, tuttavia, è specificamente ambientata prima della prossima espansione, la quale vedrà il protagonista principale Eivor nel regno mitologico di Svartalfheim per vivere le gesta degli dei nordici.

L’artista di Song of Glory Martín Túnica tornerà a disegnare Forgotten Myths, serie è scritta da Alex Freed (Dragon Age: The Silent Grove), colorata da Michael Atiyeh (Halo: Escalation) e disegnata da Jimmy Betancourt (HYPER SCAPE), con copertine di Rafael Sarmento (Stranger Things: Tomb of Ybwen).

Al momento, non vi è alcuna conferma circa un’eventuale pubblicazione italiana (vi terremo aggiornati in caso di novità).

Avete letto in ogni caso che un bug sta creando qualche grattacapo a un buon numero di giocatori che vogliono prendere parte alle celebrazioni del Festival di Yule?

Ma non solo: vi ricordiamo anche che sullo Store ufficiale Ubisoft ha messo a disposizione dei giocatori il celebre Assassin’s Creed Unity alla cifra ridicola di appena 3 euro.

Infine, in occasione dell’Assassin’s Creed Day è stato confermato che i 60FPS per Assassin’s Creed Origins sono davvero in dirittura d’arrivo.