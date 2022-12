Assassin’s Creed Valhalla accoglie il crossover “mostruoso” inaspettato

Non sarà Fortnite, ma anche Assassin’s Creed Valhalla non se l’è cavata male in quanto a collaborazioni e crossover.

Il premiatissimo titolo Ubisoft, che potete recuperare su Amazon, ha sfruttato la sua popolarità per attirare molti altri videogiochi nei suoi lidi.

C’è stato spazio anche per gli eroi Marvel all’interno di Assassin’s Creed Valhalla, che sono stati omaggiati con delle armature ed oggetti speciali.

Tra l’altro i protagonisti della saga di Ubisoft sono finiti anche in Fortnite, ovviamente, visto che non poteva mancare il crossover dei crossover.

E prima di salutare tutta la sua community, visto che Assassin’s Creed Valhalla si avvia al suo atto finale, c’è un ultimo crossover da portare a termine.

Ed è anche inaspettato per due motivi diversi. Non solo si tratta di un evento a tema con Monster Hunter, ma il videogioco in questione è World e non Rise, l’ultimo uscito.

The creatures of Monster Hunter: World have arrived on England's shores. Equip yourself with iconic items to prepare for your next hunt.

Available now in Assassin’s Creed Valhalla.#AssassinsCreed pic.twitter.com/Nc7jVMbzG1

— Assassin's Creed (@assassinscreed) December 20, 2022