Assassin’s Creed Valhalla, ma con un tocco di Marvel, è una sorpresa

Assassin’s Creed Valhalla, ultimo capitolo ufficiale della saga degli Assassini prodotta da Ubisoft, continua a regalare grandi soddisfazioni ai fan.

L’avventura del guerriero Eivor (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) continua infatti ad essere supportata – ed aggiornata – dalla casa transalpina.

Ubisoft ha del resto rilasciato da pochi giorni anche l’update 1.6.0, una patch ricca di novità (inclusa una modalità di gioco roguelite gratis e inedita).

Ora, mentre alcuni fan hanno trovato l’idea regalo perfetta per l’amante della saga, ecco che a breve i giocatori di Assassin’s Creed Valhalla potrebbero essere in grado di brandire i poteri divini di Thanos e Tony Stark.

Come riportato anche da Eurogamer.net, il dataminer AndyReloads ha mostrato una nuova armatura in stile Iron Man, che permette di sparare un raggio laser davvero molto simile a quello in dotazione all’alter-ego di Stark.

Il design dell’armatura, e soprattutto la colorazione, sono ovviamente ispirati all’eroe Marvel, sebbene il riferimento altrettanto palese sia ai celebri Stormtrooper della saga di Star Wars.

Poco sotto, un video che mostra l’armatura in azione.

Ma non solo: lo scorso mese di maggio di quest’anno, lo stesso dataminer ha pubblicato il filmato di un’altra armatura, Master of Elements, che permette all’utente di impugnare due guanti davvero molto simili al Guanto dell’Infinito, visto in mano a Thanos e non solo nella saga degli Avengers.

Ubisoft non ha ancora annunciato ufficialmente nessuna delle due armature e non è chiaro quindi se si tratti solo di un simpatico Easter Egg o magari di una collaborazione ufficiale con la Casa delle Idee (cosa che appare improbabile ma non certo impossibile).

In basso, il filmato che mostra invece l’armatura Master of Elements.

Restando in tema, di recente abbiamo visto i leggendari Ezio ed Eivor entrare nel roster di personaggi di Brawlhalla, per un crossover tanto strano quanto riuscito.

Del resto, quella di Assassin’s Creed è una saga così amata che di tanto in tanto anche i film prendono spunto (per non dire, rubano) dalla serie di videogiochi Ubisoft.

Infine, siete curiosi di sapere quali sono i migliori videogiochi della saga secondo le recensioni? Ecco la risposta, che trovate in una nostra attenta analisi.