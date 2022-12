Assassin’s Creed Valhalla ha un ultimo regalo gratis in arrivo, per dire addio e ringraziare i fan

L’ultimo aggiornamento di Assassin’s Creed Valhalla ci ha permesso di concludere la saga di Eivor e dire ufficialmente addio al capitolo di maggior successo della saga creata da Ubisoft, ma gli sviluppatori hanno in mente una piccola sorpresa finale per ringraziare i propri fan.

Sfortunatamente non sono più previste ulteriori patch per AC Valhalla (lo trovate in sconto su Amazon), ma a partire dal 21 dicembre sarà possibile accedere a un ulteriore bonus sullo store, che sarà particolarmente gradito dai fan più nostalgici.

Ubisoft ha infatti svelato sui propri social la roadmap ufficiale per l’ultima patch, ricordando alla community che c’è ancora un vantaggio che sarà sbloccato fra pochi giorni: una nuova Legacy Outfit indossabile, dedicata a uno degli eroi più amati di sempre.

Il nuovo costume sarà infatti dedicato a Ezio Auditore da Firenze: dal prossimo mercoledì potrete dunque trasformare Eivor e renderlo più simile al celebre protagonista di Assassin’s Creed II.

Non sarà necessario aggiornare nuovamente Assassin’s Creed Valhalla: il nuovo contenuto in omaggio sarà automaticamente sbloccato già dal 21 dicembre, senza che sia ovviamente necessario alcuna operazione aggiuntiva o acquisto.

The horns of Valhalla are calling one last time!

Our final content update for Assassin's Creed Valhalla is live, and a final reward lays in store for you on December 21. Thank you for all of the love these past 2 years.#AssassinsCreed pic.twitter.com/adzKhu1EYL

— Assassin's Creed (@assassinscreed) December 18, 2022