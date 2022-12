Assassin’s Creed RED starebbe affrontando qualche problema

Il futuro del franchise di Assassin’s Creed appare particolarmente ricco di novità anche grazie al capitolo noto al momento con il nome di Assassin’s Creed Codename RED.

Dopoil successo di Valhalla (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) i fan sono in attesa dei prossimi episodi del franchise prodotti e sviluppati da Ubisoft

Tra le novità mostrate solo alcune settimane fa è stato quindi alzato il sipario anche su Assassin’s Creed Codename RED (titolo provvisorio) il quale sarà ambientato nel Giappone feudale.

Se nel mentre per lo sviluppo verranno coinvolti consulenti locali «nell’interesse dell’autenticità e della sensibilità culturale», sembra però che la lavorazione del titolo stia riscontrando qualche problema.

Come riportato anche da Gaming Bolt, infatti, in un articolo pubblicato su Insider Gaming, il noto giornalista Tom Henderson ha dichiarato che Assassin’s Creed Codename RED (sviluppato da Ubisoft Quebec) sta affrontando problemi di sviluppo dietro le quinte, specie per via di una serie di addii di vari membri dello studio (in parte dovute ad accuse di abusi).

Allo stesso tempo, Henderson sostiene che Codename HEXE (sviluppato da Ubisoft Montreal) è stato “accolto con grande favore” durante le fasi di proof-of-concept e potrebbe addirittura essere in procinto di iniziare la produzione completa.

Cosa significa esattamente per i tempi di lancio di entrambi i giochi? Precedenti fughe di notizie hanno affermato che Assassin’s Creed Codename RED punta a un lancio nel 2024, mentre Codename HEXE punta provvisoriamente a uscire nel 2026.

Tuttavia, a causa dei problemi di sviluppo di RED, è possibile che il gioco venga posticipato al 2025.

Naturalmente, nulla di tutto ciò è stato confermato ufficialmente da Ubisoft, il che significa che ci sono poche informazioni concrete su ciò che la società ha pianificato per entrambi i progetti. Terremo gli occhi aperti, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Restando in tema, sempre Henderson ha lasciato intendere che Assassin’s Creed Mirage potrebbe avere una finestra di lancio fissata per la prossima estate.

Ma non solo: la nostra redazione, messasi in contatto con Ubisoft, ha avuto conferma da un portavoce della compagnia circa un errore legato al gioco d’azzardo presente in Mirage.