Assassin’s Creed Mirage potrebbe avere una finestra di lancio

Assassin’s Creed Mirage è sicuramente uno dei titoli verso cui il publisher d’oltralpe Ubisoft punta di più, visto che il titolo sembra intenzionato a tornare alle origini del franchise.

Il capitolo successivo a Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà infatti un ritorno alle atmosfere dei primi episodi, specie il primo con protagonista Altair.

La saga abbandonerà, perlomeno in larga parte, le meccaniche open world, cosa questa che ha sicuramente incuriosito soprattutto i fan storici della serie.

Ora, dopo che Ubisoft ha confermato i dettagli dell’edizione deluxe e del box da collezione di Mirage, un insider avrebbe svelato la finestra di lancio del nuovo Assassin’s Creed.

Insider-Gaming ha infatti rivelato che il nuovo Mirage potrebbe vedere la luce durante la prossima estate, più precisamente durante il mese di agosto del 2023.

È comprensibile che la data sia provvisoria e soggetta a cambiamenti, ma inizialmente la release ad agosto era stata fissata molto prima e che il gioco è stato rinviato internamente due volte.

L’obiettivo di agosto suggerisce che Mirage potrebbe arrivare di fatto a tre anni di distanza da Valhalla, specie se il gioco possa essere stato ritardato internamente di un paio di mesi.

Assassin’s Creed Mirage uscirà sia su console di generazione passata che su console di generazione attuale, cosa questa che potrebbe aver causato problemi dovuti a limitazioni hardware lato sviluppo. Ovviamente, si tratta solo di indiscrezioni al momento non confermate in alcun modo.

Per quanto riguarda le date di uscita degli altri capitolo, fonti hanno riferito che Red dovrebbe uscire nel 2024 (o 2025, in base ad alcuni problemi interni allo sviluppatore) mentre il capitolo Hexe nel 2026, ma non è chiaro se queste date possano di fatto essere posticipate.

Restando in tema, la nostra redazione, messasi in contatto con Ubisoft, ha avuto conferma da un portavoce della compagnia circa un errore legato al gioco d’azzardo presente in Mirage.