Assassin’s Creed Mirage, alcuni preordini sono stati cancellati

Assassin’s Creed Mirage è uno dei titoli verso cui Ubisoft punta maggiormente, visto che il nuovo capitolo sembra davvero intento a tornare alle origini del franchise.

L’episodio che farà seguito a Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà infatti un ritorno alle atmosfere dei primissimi capitoli, incluso l’originale con protagonista Altair.

La saga, a quanto pare, abbandonerà anche le meccaniche open world, un elemento che ha sempre diviso gli appassionati storici di AC.

Ora, dopo che un insider avrebbe svelato la finestra di lancio del gioco, sembra però che i preordini della Collector’s Edition su Ubisoft Store siano stati cancellati senza preavviso: cosa sta succedendo?

Come riportato anche da Gaming Bible, alcuni utenti hanno segnalato che i loro preordini per la Collector’s Edition di Assassin’s Creed Mirage sono stati improvvisamente cancellati.

Al momento, tutto ciò che sappiamo sulla data di uscita di Mirage è che dovrebbe arrivare nel corso del 2023, sebbene su Reddit molti affermano che i loro preordini sull’Ubisoft Store sono stati rimossi senza un perché, portando tutti a chiedersi cosa stia succedendo.

«I preordini di Assassin’s Creed Mirage sono stati cancellati?». Ha scritto l’utente “DeeEffTeeBeeEh”, con uno screenshot del suo ordine che appare come “nullo” sul sito del negozio. «Dopo aver ricevuto alcuni DM, ho notato che altri che hanno preordinato AC Mirage Collectors Case hanno segnalato lo stesso problema».

Altri si sono aggiunti alle lamentele: «Mia figlia ha appena controllato, siamo negli Stati Uniti e sulla sua pagina c’è scritto ‘nullo’ e non viene mostrato nulla», ha commentato Aggravating-Hunt3423. «Ho lo stesso problema. Ho aperto un caso sul supporto Ubisoft, vediamo cosa dicono», ha scritto AssassinsCrypt. «Sono nel Regno Unito e posso confermare la stessa cosa», ha aggiunto xp_version1.

Al momento in cui scriviamo, la versione PC della Collector’s Edition risulta esaurita sull’Ubisoft Store, mentre cercando di individuare le versioni PS5 e PS4 si ottiene errore 404 “pagina non trovata”. Ubisoft non ha ancora chiarito la situazione: vi terremo aggiornati.

Restando in argomento, diverse settimane fa Ubisoft ha confermato i dettagli dell’edizione deluxe e del box da collezione di Mirage, davvero molto interessanti.

Ma non è tutto: la nostra redazione, messasi in contatto con Ubisoft, ha avuto conferma da un portavoce della compagnia circa un errore legato al gioco d’azzardo presente nel gioco.

Infine, il direttore creativo di Mirage ha inoltre confermato che il gioco si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi AC».