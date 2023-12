Assassin's Creed Mirage, ecco l'update 1.0.6 con New Game Plus e altre novità

Assassin's Creed Mirage è stato un esperimento tutto sommato riuscito per Ubisoft che, ora, ha bisogno di aggiornare il titolo fino all'ultimo momento possibile con l'update 1.0.6 che, tra le altre cose, inserisce il tanto atteso New Game Plus.

La modalità era stata annunciata lo scorso novembre, e Ubisoft l'aveva annunciata specificando di aver ascoltato con attenzione la richiesta incessante della community per quanto riguarda l'inserimento del New Game Plus.

E, oggi, è arrivato finalmente l'update 1.0.6, ultimo aggiornamento gratuito per Assassin's Creed Mirage, che include la modalità di gioco promessa il mese scorso.

Il New Game Plus consentirà, come è facile intuire, di iniziare una nuova partita mantenendo tutte le abilità e i costumi del gioco precedente. Inoltre, i giocatori potranno sbloccare anche un piccolo bonus extra: il costume da medjay di Bayek, protagonista di Assassin's Creed Origins, titolo che è legato fortemente a Mirage.

Inoltre, nella lunghissima patchnote che potete recuperare a questo indirizzo, Ubisoft conferma di aver modificato anche il sistema di parkour: la gamma di espulsioni posteriori e laterali durante il parkour è stata aumentata, consentendo a Basim di raggiungere altezze più velocemente e attraversare distanze maggiori.

Tuttavia c'è una cosa altrettanto promessa che non è stata aggiunta, ovvero la modalità permadeatch opzionale che Ubisoft aveva menzionato nel post di novembre. Non c'è infatti traccia di questa opzione che arriverà all'inizio del 2024, come specificato dallo sviluppatore.

Chissà se questo nuovo aggiornamento potrà dare una ulteriore spinta ad Assassin's Creed Mirage che, nel mese di ottobre, si era comunque comportato molto bene relativamente al volume di vendite.

Questa è curiosamente la settimana dei New Game Plus, perché anche Alan Wake 2 ha ricevuto un importante aggiornamento con questa modalità: qui trovate i dettagli.