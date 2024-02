Magic svela le prime carte di Assassin's Creed, con delle esclusive italiane!

Nulla è reale, tutto è lecito anche nelle partite di Magic the Gathering perché, dopo l'annuncio di qualche tempo fa, Wizards of the Coast ha svelato le prime carte di Assassin's Creed che verranno lanciate in uno dei prodotti della serie Mondi Altrove.

Wizards aveva svelato l'iniziativa la prima volta lo scorso anno, iniziando le sue incursioni nel mondo dei videogiochi con Fallout, Assassin's Creed ma anche Final Fantasy, che sarà tra le serie videoludiche che avrà un suo set di carte speciale.

E, in tutto questo, c'è stato anche il tempo per creare uno speciale Secret Lair da collezione dedicato a Tomb Raider, ovviamente preso d'assalto e non più acquistabile se non tramite collezionisti o altri canali.

In occasione dell'ultimo MagicCon di Chicago, Wizards of the Coast ha tolto il velo (o forse è meglio dire il cappuccio) sulle carte dedicate ad Assassin's Creed, svelando anche i prodotti che comporranno la collezione della nuova uscita di Mondi Altrove.

Assassin's Creed arriverà in Magic the Gathering a partire dal 5 luglio, supportando tutti i formati di gioco con una serie di uscite che rievocheranno vari episodi della saga di Ubisoft.

Non mancheranno ovviamente le edizioni da collezioni e variant delle carte tra cui, con una certa sorpresa, anche un'esclusiva tutta italiana.

La versione serializzata di Leonardo da Vinci, che potete vedere qui sopra, sarà localizzata solo in italiano sebbene sarà disponibile nei Collector Booser di Magic: the Gathering - Assassin's Creed in qualsiasi lingua.

Ubisoft e Wizards hanno deciso quindi di celebrare il nostro Paese dando al personaggio, ricreato nella finzione della saga di Assassin's Creed, una connotazione fortemente nostrana.

Oltre ai Collector Booster, Assassin's Creed sarà esplorabile in Magic the Gathering anche attraverso le nuove Buste dei Mondi, il Bundle e il Kit Iniziale, che potete scoprire a questo indirizzo.

Potete già ordinare alcuni di questi prodotti di Assassin's Creed per Magic the Gathering su Amazon, prima che vadano a ruba e vengano presi d'assalto dai collezionisti.

Ma prima di Assassin's Creed ci sarà occasione di giocare al gioco di carte più famoso del mondo anche con Fallout: abbiamo visto il set in anteprima.