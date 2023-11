Assassin's Creed, arrivano le pubblicità durante il gameplay: i fan sono infuriati

Sembra che Ubisoft abbia deciso di tentare una strategia di marketing più aggressiva nei confronti dei suoi giocatori, a giudicare dalle ultime segnalazioni arrivate da alcuni fan di Assassin's Creed Odyssey decisamente frustrati dagli ultimi sviluppi.

Come segnalato da Push Square, alcuni giocatori hanno infatti riportato la comparsa a sorpresa di alcuni banner pubblicitari a schermo intero durante le normali partite, che richiedono la pressione di un tasto per poter essere chiuse.

Il banner in questione segnala la possibilità di acquistare Assassin's Creed Mirage, l'ultimo capitolo della serie, a prezzo ridotto (lo trovate in offerta per il Black Friday anche su Amazon).

Tuttavia, non si tratta di un piccolo banner presente all'avvio del gioco o nascosto da qualche parte, ma una pubblicità che copre l'intero schermo: nella clip che vi allegheremo di seguito, noterete infatti la sua comparsa prima che il giocatore in questione tenti di accedere alla mappa.

Una vicenda che ricorda molto le recenti polemiche per la pubblicità a schermo intero di Modern Warfare 3 su Xbox, ma in quel caso si trattava di una schermata che compariva solo all'avvio della console e stabilita dagli stessi produttori, e che dopo la sua prima apparizione non sarebbe mai più ricomparsa.

In questo caso, la scelta di Ubisoft va ad inficiare l'esperienza anche durante le partite: una differenza ben chiara a diversi fan infuriati, che adesso stanno minacciando addirittura di boicottare ogni singolo gioco della compagnia fino a quando non arriveranno garanzie di non vedere mai più banner del genere all'interno dei loro giochi.

Ad ogni modo, sembra che questi banner siano in una semplice fase di test: non tutti gli utenti hanno segnalato di averli notati e, allo stesso tempo, non è chiaro se la prova sia stata estesa su giochi al di fuori di Assassin's Creed Odyssey.

Resta comunque una vicenda controversa che ha già messo comprensibilmente in pre-allarme i fan: vi terremo aggiornati se dovessero arrivare ulteriori sviluppi al riguardo.

Tale scelta sembra comunque confermare ulteriormente il momento difficile passato da Assassin's Creed Mirage, dopo il calo netto dei giocatori PS5 in un mese.

E probabilmente è anche per questo motivo che il prossimo mese arriveranno alcune delle novità più richieste dai fan. Ovviamente, le pubblicità a schermo intero non erano tra quelle previste.