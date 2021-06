Assassin’s Creed, la serie “riassunta” in una maniera mai vista prima

Assassin’s Creed Valhalla è l’ultimo capitolo di uno dei franchise più lunghi e duraturi tra quelli targati Ubisoft.

Giocato e apprezzato da una moltitudine di utenti sin dal giorno del lancio, l’avventura di Eivor è in gioco che incarna piuttosto bene l’ottica della serie, in attesa di scoprire le novità che il publisher d’oltralpe ha in serbo per noi.

Dopotutto, l’ultima iterazione del franchise può addirittura vantare un importante riconoscimento culturale, cosa questa che capita solo a pochi videogiochi apparsi sul mercato.

Vero anche che il prossimo DLC di Valhalla, ossia L’Assedio di Parigi, manderà sicuramente in estasi i fan.

In attesa di scoprire quindi le novità in uscita prossimamente, via Reddit è stato pubblicato un video realmente interessante, in grado di ripercorrere un po’ tutta la saga di Assassin’s Creed sin dalle origini.

Nel filmato sottostante, della durata di meno di due minuti, sono infatti agganciate in maniera davvero convincente varie sequenze in-game tratte dai vari giochi, partendo proprio dal capitolo originale con protagonista l’indimenticato Altair.

Nel filmato mancano tuttavia spezzoni presi dai capitoli Brotherhood, Revelations e Rogue, con molta probabilità considerati non canonici dall’autore del montaggio.

Incredibile come, al netto dell’ovvio cambio di location di quasi tutti i titoli appartenenti al franchise, sia rimasto pressoché intoccato il modello Parkour, marchio di fabbrica della serie (e dei vari protagonisti).

E il futuro? Da quello che sappiamo, Assassin’s Creed 13 sarebbe già in cantiere, tanto che l’intenzione di Ubisoft sarebbe quella di realizzare un capitolo ancora più grande rispetto al precedente Valhalla.

Inizialmente si era pensato di affidare il nuovo capitolo a Ubisoft Sofia, ma quel progetto sarebbe stato cancellato, o meglio, trasformato in un DLC di Assassin’s Creed Valhalla.

Ricordiamo anche che pochi giorni fa i fan di Assassin’s Creed hanno festeggiato il compleanno di uno degli eroi più amati della saga, ovvero Ezio Auditore.

Ma non solo: avete letto anche che Valhalla riceverà presto un Anno 2 ricco di espansioni di cui verremo informati si spera molto presto?

Infine, avete visto il video confronto tra Assassin’s Creed Odyssey e Valhalla, relativamente a una caratteristica in particolare?