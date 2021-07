Assassin’s Creed Infinity non sarà single-player? Schreier chiarisce

I rumor di ieri e la conferma di Ubisoft per Assassin’s Creed Infinity hanno spiazzato la community, trattandosi di uno step nuovo per la saga.

Il franchise era appena tornato con un capitolo tutto sommato regolare come Assassin’s Creed Valhalla, ma a quanto pare sta per ricevere un ennesimo scossone.

La notizia di questa atipica new entry nella serie è trapelata nella giornata di ieri grazie ad un report di Jason Schreier di Bloomberg, poi ufficializzato da Ubisoft.

Che ci fossero movimenti inconsueti dietro le quinte era del resto già filtrato all’annuncio che Valhalla avrebbe avuto un Anno 2 di contenuti aggiuntivi, qualcosa di inusuale per l’IP.

No, not necessarily. It'll just be part of AC Infinite. Details are still in flux because it's so early in development, but the core idea is that Infinite is an evolving hub for all things AC

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 7, 2021