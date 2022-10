Assassin’s Creed diventa un gdr da tavolo in cui potrete vivere nell’Animus

L’immaginario di Assassin’s Creed è a dir poco affascinante e sarebbe perfetto per un gioco di ruolo in stile D&D. Così qualcuno ha pensato di crearlo.

Che vogliate vivere nei panni dei vichinghi, sempre che non vogliate farlo sulla vostra console acquistandolo tramite Amazon, o in una delle tantissime ambientazioni del franchise.

Le quali si stanno per espandere con il prossimo Assassin’s Creed Red, il sogno di tutti i fan della saga di Ubisoft da quando è stata creata, praticamente.

Per non parlare del ritorno alle origini di Mirage, tanto richiesto e atteso, che rappresenterà il futuro della saga.

Visto che, oggi, i franchise videoludici sono diventati dei prodotti che viaggiano in numerosi mondi dell’intrattenimento (pensate solo a Cyberpunk, per esempio), nel 2023 arriverà il gioco di ruolo tabletop di Assassin’s Creed.

Lo ha annunciato CMON, azienda leader nel settore del gioco analogico, svelando l’acquisizione della preziosa licenza di Assassin’s Creed.

I giocatori potranno esplorare in nuovi modi i mondi e i periodi storici della saga mentre entrano nell’Animus, alla ricerca di segreti perduti da tempo e Frutti dell’Eden che li aiutino nella loro lunga lotta contro i Templari.

Sotto la supervisione del responsabile IP e giochi di ruolo di CMON, Francesco Nepitello (The One Ring RPG, Zombicide Chronicles RPG, Dune: War for Arrakis), i giocatori del gdr di Assassin’s Creed creeranno e giocheranno nei panni dei Discendenti, personaggi moderni i cui antenati erano famosi Assassini della confraternita di un tempo.

I giocatori vestiranno i panni anche di molti di quegli stessi antenati, uno per ogni periodo di tempo che visiteranno nelle loro missioni entrando nell’Animi Network.

Ovviamente, da tradizione CMON, i fan possono aspettarsi un set deluxe di libri, insieme a numerosi supplementi e miglioramenti di gioco, come miniature dei personaggi, mappe dettagliate e aiuti di gioco.

Siamo veramente curiosi di vedere come verrà riadattato Assassin’s Creed come gioco di ruolo da tavolo. La stessa curiosità che ci spinge ad aspettare anche il gioco di ruolo di Elden Ring, recentemente annunciato.

A proposito di Assassin’s Creed, anche Valhalla si aggiornerà con dei contenuti gratuiti e altre novità.