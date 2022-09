Assassin’s Creed Valhalla, a breve nuovi contenuti, anche gratis: c’è una data

Assassin’s Creed Valhalla, ultimo capitolo ufficiale della saga degli Assassini prodotta da Ubisoft, non sembra volersi fermare con patch e contenuti scaricabili di vario genere.

L’avventura del guerriero Eivor (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) continua infatti ad essere supportata alla casa transalpina, visto che è in dirittura d’arrivo l’ennesimo update.

Di recente Ubisoft ha rilasciato anche l’aggiornamento 1.6.0, una patch ricca di novità che include anche una modalità di gioco roguelite gratis davvero molto interessante.

Così, mentre i fan sognano i prossimi capitoli della serie in movimento, è arrivata ora la conferma che Valhalla riceverà a breve una nuova informata di extra giocabili, anche gratuiti.

Come riportato anche da Push Square, Ubisoft ha confermato che la patch 1.6.1 di Assassin’s Creed Valhalla verrà lanciata la prossima settimana, più precisamente il 27 settembre.

Come ipotizzato, l’aggiornamento includerà la seconda parte della trama delle Tombe dei Caduti, oltre a sbloccare anche una nuova funzione chiamata Rune Forge, noto anche come la Forgia Runica, ossia un nuovo edifico di Ravensthorpe che darà ad Eivor la possibilità di migliorare ulteriormente le proprie armi in dotazione.

Poco sotto, il tweet ufficiale dello sviluppatore che conferma la data di rilascio della nuova patch.

Get ready to jump back with more free content coming to Assassin's Creed Valhalla. #AssassinsCreed pic.twitter.com/Jrv7b27eH0 — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 23, 2022

Questa seconda parte della trama dovrebbe rispondere ad alcune importanti domande riguardanti le tombe e il loro scopo generale. Senza dubbio aggiungerà anche diverse nuove ambientazioni tutte da esplorare, al già ricco open world messo in piedi dagli sviluppatori.

Infine, atteso al varco anche il ritorno della Festa di Oskoreia, con la possibilità di affrontare nuove missioni e attività inedite.

Non ci resta dunque che attendere pochissimi giorni per scoprire cosa attenderà i fan in questa nuova patch di Valhalla, davvero molto attesa.

Nel frattempo, è stato da poco anche mostrato nel dettaglio Assassin’s Creed Mirage, un omaggio alle origini ambientato a Baghdad e con protagonista Basim, che vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima.