Elden Ring non si ferma più e diventa un gioco di ruolo da tavolo

Ci sono buone notizie per gli amanti degli adattamenti dei videogiochi a giochi di ruolo fisici o giochi da tavolo in genere. In queste ore, infatti, Bandai Namco e Kadokawa hanno confermato ufficialmente (thanks Famitsu) che sono al lavoro per far arrivare un gioco di ruolo da tavolo dedicato al loro Elden Ring.

L’IP, che ha avuto straordinario successo con il videogioco di febbraio scorso – capace di far segnare vendite impressionanti – è così pronta ad estendersi ulteriormente: le due compagnie prevedono di pubblicare il libro del gioco di ruolo, con tutte le regole, nel corso della primavera 2023, almeno sul mercato del Giappone.

Sta arrivando anche il libro per il gioco di ruolo fisico di Elden Ring

A realizzare questo adattamento è il gruppo SNE, che in precedenza aveva firmato anche un progetto simile a tema Dark Souls. Quello di Elden Ring condividerà con quest’ultimo anche il medesimo producer, Hinori Katou – quindi è lecito aspettarsi un lavoro simile a quello già visto per la famosa saga soulslike.

Al momento tuttavia non ci è dato conoscere ulteriori dettagli sul libro: non sappiamo quali saranno i suoi contenuti, il suo formato o quante pagine lo comporranno. In compenso, sappiamo che attirerà parecchio l’attenzione degli appassionati: speriamo abbastanza da meritare una possibile localizzazione per il mercato occidentale, almeno in inglese. Con Dark Souls era stato realizzato un prodotto apposito (lo trovate su Amazon), molto diverso però dalla controparte nipponica.

Da poco avevamo visto anche l’apertura delle prenotazioni per le titaniche guide ufficiali di Elden Ring: si tratta di due tomi da collezione, pensati proprio per fare felici coloro che hanno amato le atmosfere del gioco, con il primo in uscita questo mese e il secondo in arrivo il prossimo settembre.

Indiscrezioni suggerivano che Elden Ring, già titanico di suo, potrebbe vedere presto anche l’arrivo di espansioni e contenuti extra, come lasciavano pensare alcuni leak finiti online, poi invece smentiti.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli, sia per il gioco di ruolo che per il futuro di Elden Ring. Nel frattempo, potete leggere la nostra chiacchierata con la divisione italiana di Bandai Namco, dove abbiamo parlato proprio del ruolo dell’opera di Hidetaka Miyazaki nella crescita dell’offerta ludica del publisher, oltre che dei suoi progetti futuri.