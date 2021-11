Assassin’s Creed diventa davvero next-gen (in 8K) con la RTX 3090

Assassin’s Creed Valhalla continua a proporre con regolarità nuovi contenuti, incluso il nuovo update 1.4.0 disponibile da pochi giorni.

Vero anche che, oltre all’avventura di Eivor, i fan non hanno dimenticato anche i capitoli precedenti del franchise, primo tra tutti il notevole Assassin’s Creed Origins.

Se quindi Valhalla sta beneficiando di un supporto fuori scala, l’epopea di Bayek di Siwa ha purtroppo concluso il suo ciclo vitale ormai diverso tempo fa.

Nonostante tutto, Assassin’s Creed Origins ha rappresentato un punto di svolta per il franchise di Ubisoft, segnando l’introduzione di nuove dinamiche RPG (anche se con qualche incongruenza storica).

Ora, come riportato da Wccftech, è stata pubblicata una “nuova” versione in 8K di Assassin’s Creed Origins, in grado di fare apparire il gioco come fosse un vero e proprio titolo current-gen.

Per gentile concessione di “Digital Dreams”, questa nuova versione mostra Origins in esecuzione in risoluzione 8K su una NVIDIA RTX 3090 combinata con una CPU Ryzen 9 3900x e 32GB di memoria.

Inoltre, è attivo il preset di Ray Tracing personalizzato ReShade “Beyond all Limits” per migliorare ulteriormente gli effetti di Global Illumination e Ambient Occlusion all’interno dell’avventura.

Il risultato, come potete notare voi stessi nel video sottostante, lascia letteralmente senza fiato:



Ricordiamo anche che, proprio nelle scorse ore, sono trapelati tutti i contenuti in arrivo nelle prossime settimane per il più recente Valhalla, alcuni dei quali davvero molto interessanti.

Ma non solo: Ubisoft ha pubblicato l’espansione Viking Age Discovery Tour, davvero unica e da non perdere per tutti gli appassionati di storia antica (e non solo).

Infine, vi ricordiamo ancora una volta che su SpazioGames vi abbiamo proposto anche la classifica dei migliori capitoli del franchise di Assassin’s Creed, dal peggiore al meno incisivo.