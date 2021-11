Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo update è ricchissimo: ecco le novità

Assassin’s Creed Valhalla si prepara a un fine anno davvero ricco di novità, primo tra tutti il nuovo update 1.4.0 ormai alle porte.

L’avventura di Eivor è continuamente supportata dal publisher d’oltralpe, il quale sembra avere ben chiari i piani per il futuro, anche imminente.

Solo alcune settimane fa Ubisoft ha pubblicato l’espansione Viking Age Discovery Tour, assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati di storia antica.

Senza contare che proprio nelle scorse ore sono trapelati tutti i contenuti in arrivo nelle prossime settimane, alcuni dei quali davvero sorprendenti.

Ora, con un post pubblicato sui suoi canali ufficiali, Ubisoft ha svelato i contenuti principali dell’Update 1.4.0, in dirittura d’arrivo da domani, martedì 9 novembre 2021.

La prima cosa che salta all’occhio sono le Tombe dei Caduti, quattro esperienze per giocatore singolo in grado di farci vivere varie attività speciali all’interno della mappa dell’Inghilterra (queste sbloccheranno due nuovi Trofei e Obiettivi).

Ma non è tutto: è in arrivo anche la Festa di Oskoreia, evento che prenderà il via l’11 novembre prossimo e terminerà invece il 2 dicembre, dando modo al giocatore di prendere parte anche a un torneo contro gli spiriti.

Poco sotto, la lista completa della novità del nuovo aggiornamento di Valhalla:

Miglioramenti di gioco

Tombe dei Caduti

Festa di Oskoreia (Nov 11-Dic 2)

Nuove abilità

5GB-25GB; a seconda della piattaforma

Previste anche nuove abilità inedite per il protagonista, tra cui una migliore parata e novità legate all’uso di arco e frecce, oltre a varie correzioni e bug fix.

