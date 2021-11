Assassin’s Creed Valhalla, rivelate le novità di fine 2021 (anche gratis)

Assassin’s Creed Valhalla non sembra volersi fermare, tanto che Ubisoft ha in cantiere nuovi contenuti ed espansioni, alcune delle quali prossime al rilascio.

L’avventura di Eivor è infatti in cima alle priorità del publisher d’oltralpe, il quale sembra avere ben chiari i piani per il futuro, anche imminente.

Del resto, solo alcune settimane fa Ubisoft ha pubblicato l’espansione Viking Age Discovery Tour di Assassin’s Creed Valhalla, davvero imperdibile per tutti gli amanti della storia antica.

Senza contare che proprio nelle scorse ore sono trapelati alcuni Trofei che avrebbero anticipato presunte novità in arrivo legate alle cripte.

Ora, considerando che il primo anniversario di Assassin’s Creed Valhalla si avvicina, gli sviluppatori hanno festeggiato l’anniversario alle porte rivelando un assaggio della nuova roadmap del gioco.

Lo sneak peek mostra alcune delle cose che i fan del gioco possono aspettarsi di vedere negli ultimi mesi del 2021.

Tra queste, una nuova attività di gioco gratuita, un evento a tempo limitato e due aggiornamenti previsti per novembre e dicembre.

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia (via GameRant):

Ready for more? 🌀 Here's a sneak peek at what's to come in Assassin's Creed Valhalla. Looks like 2021 still has a few more mysteries to uncover. 🔎 #AssassinsCreed pic.twitter.com/B1wdvM5ZQq — Assassin's Creed (@assassinscreed) November 5, 2021

L’attività gratuita nota come Tombs of the Fallen sarà resa disponibile il 9 novembre, ossia lo stesso giorno in cui uscirà il Title Update 1.4.0 di Assassin’s Creed Valhalla.

Subito dopo, l’11 novembre, prenderà il via l’evento a tempo limitato Oskoreia Festival che durerà fino al 2 dicembre, mentre l’aggiornamento 1.4.1 dovrebbe arrivare a dicembre.

Lo sviluppatore ha da tempo sottolineato che stanno per arrivare altre grandi novità per l’Anno 2 entro marzo 2022, mese in cui si chiuderà l’attuale anno fiscale.

