Xiaomi TV A Pro 75": trasforma il tuo salotto in un cinema con questa OFFERTA IMPERDIBILE!

Continua la settimana del Black Friday su Amazon, offrendo sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti. Tra le offerte più allettanti, spicca la Xiaomi TV A Pro da 75 pollici, ora disponibile a soli 623,92€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo più basso recente di 742€. Per scoprire altre promozioni, vi invitiamo a visitare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte del momento.

Xiaomi TV A Pro, chi dovrebbe acquistarla?

La Xiaomi TV A Pro 75" è dotata di un display QLED 4K Ultra HD con una risoluzione di 3.840x2.160 pixel, garantendo immagini nitide e colori vivaci. La tecnologia Quantum Dot assicura una gamma cromatica ampia e accurata, coprendo il 94% dello spazio colore DCI-P3. Il supporto per HDR10 e HLG migliora ulteriormente la qualità dell'immagine, offrendo un contrasto elevato e dettagli sorprendenti.

Il design elegante con finiture in metallo e cornice ultra sottile si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. L'audio immersivo è garantito dal supporto per Dolby Audio, DTS:X e DTS Virtual:X, offrendo un'esperienza sonora coinvolgente.

La smart TV è alimentata dal sistema operativo Google TV, che consente l'accesso a migliaia di applicazioni tramite il Google Play Store. Le app come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube sono preinstallate, offrendo un intrattenimento immediato. La funzione Chromecast integrata permette di trasmettere contenuti direttamente dal proprio smartphone o tablet alla TV.

Per quanto riguarda la connettività, la Xiaomi TV A Pro 75" offre tre porte HDMI (una con supporto eARC), una porta USB 2.0, ingresso Ethernet, Wi-Fi dual-band (2.4GHz/5GHz) e Bluetooth 5.0. Queste opzioni garantiscono una facile connessione a dispositivi esterni come console di gioco, soundbar e altri accessori.

Approfittate di questa offerta esclusiva su Amazon per portare a casa la Xiaomi TV A Pro 75" a un prezzo scontato. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di migliorare la vostra esperienza di intrattenimento domestico con una smart TV di alta qualità.

Vedi offerta su Amazon