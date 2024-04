Xiaomi Pad 6 oggi a 245€ su eBay! WOW!

Questo è un periodo vantaggioso per coloro che stanno considerando l'acquisto di prodotti Xiaomi. Diverse piattaforme di e-commerce stanno attualmente celebrando il Xiaomi Fan Festival, una promozione che ha catturato l'attenzione anche di eBay. Quest'ultimo ha introdotto il codice "XIAOMIDAYS24", offrendo un ulteriore sconto del 15% su un'ampia gamma di articoli dell'azienda. Tra le offerte più interessanti figura lo Xiaomi Pad 6 nella configurazione 8/128GB, il cui prezzo, grazie al coupon, è ridotto a soli 245,65€. A questo prezzo, trovare un tablet Android di pari qualità diventa una sfida ardua.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 43.35€ durante il checkout.

Xiaomi Pad 6, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Xiaomi Pad 6 rappresenta un ottimo tablet per chi cerca un modello versatile in grado di soddisfare sia le esigenze lavorative che quelle di svago. Dotato del processore Snapdragon 870, questo tablet garantisce prestazioni elevate, rendendolo ideale per il multitasking e l'esecuzione di applicazioni pesanti senza problemi. Inoltre, il suo ampio display LCD e la batteria da 8840 mAh consentono di godere di lunghe sessioni di utilizzo, sia che si tratti di lavoro, sia che si voglia fruire di contenuti multimediali o videogiochi.

Con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, lo Xiaomi Pad 6 garantisce fluidità e ampio spazio per applicazioni, foto e video. Dotato di MIUI Pad 14 basato su Android 13, offre un'esperienza utente intuitiva e personalizzabile, con accesso a una vasta gamma di applicazioni e servizi. Grazie alla ricarica rapida da 33W, riduce al minimo i tempi di inattività, rendendosi un tablet affidabile per chi è sempre in movimento.



Se siete alla ricerca di alte prestazioni in un tablet, con un ampio schermo e lunga autonomia, dovreste sicuramente prendere in considerazione questa offerta su eBay. Si tratta di un ottimo investimento per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia che desiderano un tablet all'avanguardia al prezzo vantaggioso di 245,65€.



