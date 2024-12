Bundle Wholesome Snack 2024: giochi rilassanti in sconto per beneficenza!

Immergetevi nel mondo incantevole dei giochi indie con Wholesome Snack 2024 su Humble Bundle! Questa collezione vi porta in un'avventura piena di fascino: esplorate le strade di una città nella pelle di un audace felino in "Little Kitty, Big City", scoprite la magia dell'agricoltura in Fae Farm e rilassatevi con le tranquille melodie di "Spirit City Lofi Sessions". Con un valore di 111,95€, ora potete pagare quanto desiderate e nel contempo sostenere World Central Kitchen, un'organizzazione che lotta contro i problemi alimentari. Questa offerta esclusiva scade tra 19 giorni, fornendovi la perfetta opportunità per arricchire la vostra collezione di giochi e contribuire a una causa nobile.

Bundle Wholesome Snack 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle Wholesome Snack 2024 è l'ideale per chi cerca un'esperienza di gioco distensiva e rilassante. Questa offerta speciale, disponibile per un periodo limitato, si rivolge agli amanti dei videogiochi che desiderano immergersi in avventure uniche, dall'esplorazione di mondi idilliaci alla gestione di una fattoria magica. I 7 articoli disponibili sono infatti:

Little Kitty, Big City

Fae Farm

Fae Farm - Official Soundtrack

The Ranch of Rivershine

Spirit City Lofi Sessions

Minami Lane

Rusty's Retirement

Inoltre, con il vostro acquisto, contribuirete a sostenere World Central Kitchen, un'organizzazione non-profit che aiuta le comunità colpite da calamità attraverso iniziative alimentari.

Oltre a garantire ore di puro divertimento, l'acquisto del bundle Wholesome Snack 2024 vi permette di fare la differenza nel mondo. Con un valore complessivo di 111,95€, questa offerta rappresenta un'ottima occasione per arricchire la propria libreria di giochi, risparmiando e, nello stesso tempo, contribuendo a una causa umanitaria di grande importanza. Dal 2010, la community di Humble ha contribuito a raccogliere più di 263 milioni di dollari in beneficenza, supportando progetti che hanno un impatto reale e duraturo sulle comunità globali.

Acquistando Wholesome Snack 2024, avrete accesso a una collezione di giochi dall'alto valore emotivo e ludico, valutata 111,95€, con la libertà di pagare quanto desiderate. Questo bundle non solo vi garantirà ore di svago e di relax ma vi permetterà anche di fare la differenza, sostenendo World Central Kitchen. Disponibile solo per un periodo limitato, questa offerta rappresenta un'occasione imperdibile per gli amanti dei videogiochi e per chi desidera contribuire a migliorare il mondo.

