Videocitofono Ring, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 30%!

Scoprite l'innovativo Ring Video Doorbell di seconda generazione, ora disponibile su Amazon a soli 69,99€ invece di 99,99€, con uno sconto del 30%! Questo videocitofono con video in HD a 1080p vi permetterà di vedere, ascoltare e parlare con chiunque dal vostro smartphone, tablet o PC. Approfittatene ora per rendere la vostra casa più sicura e connessa!

Ring Video Doorbell, chi dovrebbe acquistarlo?

Coloro che ricercano la comodità e la sicurezza di monitorare la propria abitazione direttamente dal proprio smartphone, tablet o PC, troveranno nel Ring Video Doorbell di Amazon la soluzione perfetta alle proprie esigenze. Questo videocitofono è ideale per chi desidera aggiungere un ulteriore livello di sicurezza alla propria casa, grazie a video di qualità FullHD che consentono di vedere chiaramente chi si trova alla propria porta, sia di giorno che di notte, grazie a una visione notturna migliorata.

Il Ring Video Doorbell è particolarmente raccomandato a coloro che apprezzano la comodità di ricevere notifiche in tempo reale sul proprio dispositivo mobile, ogni volta che qualcuno si avvicina all'abitazione o suona il campanello, nonché a chi cerca un'installazione semplice e veloce senza la necessità di interventi professionali. Con la possibilità di comunicare bidirezionalmente e la fornita di un periodo di prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect per la registrazione dei video, questo dispositivo si rivela la scelta ideale per chi non vuole perdere nessun momento importante alla porta di casa propria.

Ring Video Doorbell offre non solo sicurezza e comodità a un prezzo accessibile di 69,99€, rispetto a quello originale di 99,99€, ma anche qualità video superiore, facilità di installazione e compatibilità con Alexa. Le sue caratteristiche avanzate di rilevazione del movimento e visione notturna, unitamente alla possibilità di comunicazione bidirezionale e notifiche in tempo reale, lo rendono un acquisto consigliato per coloro che desiderano aggiungere un livello di sicurezza e comodità alla propria abitazione.

Vedi offerta su Amazon