Via alla festa con questo altoparlante Sony a 220€!

L'altoparlante Sony MHC-V13 è oggi disponibile su Amazon al prezzo speciale di 219,99€ invece di 310€, offrendovi uno sconto del 29%. Questo potente sistema audio tutto in uno è dotato di Jet Bass Booster e effetti luminosi che vi permetteranno di riempire qualsiasi festa con suoni di qualità superiore e bassi potenti. Con il suo ingresso per microfono e chitarra, preparatevi a sollevare il livello del karaoke al massimo. E non dimentichiamo la comodità di poter controllare completamente il vostro altoparlante attraverso l'app Fiestable dal vostro telefono, con funzionalità aggiuntive come la playlist per le feste e la possibilità di sincronizzare musica e illuminazione con altri 50 sistemi audio compatibili.

Altoparlante Sony MHC-V13, chi dovrebbe acquistarlo?

L'altoparlante Sony MHC-V13 è la scelta ideale per chi ama organizzare feste in casa e desidera riempire l'ambiente con un suono di qualità superiore e bassi potenti. Grazie ai suoi tweeter angolati e al Jet Bass Booster, questo dispositivo Bluetooth promette prestazioni audio eccellenti, capaci di animare qualsiasi evento. Inoltre, con la luce multicolore dell'altoparlante che si sincronizza al ritmo della musica, ogni festa si trasforma in un vero e proprio show offrendo un'atmosfera magica e coinvolgente. Aggiungete poi la possibilità di collegare un microfono e una chitarra, rendendolo il compagno ideale per le serate karaoke tra amici.

Non solo amanti del divertimento e dell’intrattenimento casalingo troveranno in questo altoparlante un valido alleato per le loro serate, ma anche gli appassionati di musica che cercano un sistema audio versatile e di qualità. Grazie alla funzione Wireless Party Chain tramite Bluetooth, è possibile collegare fino a 50 sistemi Home Audio compatibili, offrendo così la possibilità di creare una vera e propria esperienza concertistica a casa propria. E con l'app Fiestable, ogni funzione dell'altoparlante Sony MHC-V13 è facilmente gestibile dal proprio smartphone, arricchendo l'esperienza di uso con playlist personalizzate e controllo totale sull'illuminazione e sulle modalità audio.

Offerto al prezzo di 219,99€ invece di di 310€, l'altoparlante Sony MHC-V13 rappresenta una scelta eccellente per chi desidera migliorare l'ambiente delle proprie feste con un suono di alta qualità e effetti di illuminazione immersivi. La sua capacità di creare un'atmosfera coinvolgente, unita alle funzionalità interattive e alla facilità d'uso, lo rendono un acquisto consigliato per gli appassionati di musica e divertimento.

Vedi offerta su Amazon