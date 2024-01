UNO Flex cambia le regole del gioco per soli 9€!

Solo ieri vi avevamo segnalato la disponibilità a un prezzo ridottissimo dell'immortale gioco di carte UNO, che ha divertito generazioni di giovanissimi e adulti. Ebbene, oggi vi segnaliamo anche un ottimo sconto che riguarda UNO Flex, una versione rivista con regole differenti e un uso tutto nuovo delle classiche carte, che potete portare a casa spendendo 9,53€, con un quindi un risparmio del 34% sul costo abituale!

UNO Flex, chi dovrebbe acquistarlo?

UNO Flex si presenta come una variante fresca e alternativa al tradizionale gioco di carte UNO, introducendo carte e regole del tutto inedite per aggiungere un tocco di originalità a un gioco ancora molto amato, seppur consolidato. Con nuove mosse, come le carte Flex che consentono di modificare il colore delle carte a proprio vantaggio, e tattiche strategiche sorprendenti, UNO Flex si distingue come un gioco di carte eclettico e imprevedibile, incentrato sulla strategia e sull'abilità dei giocatori nell'utilizzare le carte a proprio vantaggio.

Le variazioni, seppur poche, sono significative, e la componente strategica del gioco è notevolmente potenziata rispetto alla versione base. UNO Flex presenta anche una carta completamente nuova, esclusiva di questa edizione, denominata "Carta Salta Giro Flex", che mette in pausa tutti per un turno, aprendo la strada verso la vittoria.

In sintesi, si tratta di una rielaborazione moderna, veloce e molto accattivante di un classico, che gli permette però di mantenere la sua accessibilità e di adattarsi a giocatori di tutte le età, dai 7 anni in su,. Da non sottovalutare il fatto che UNO Flex consente di giocare in gruppo con un solo mazzo (da 2 a 8 giocatori): questo lo rende un'opzione perfetta per serate divertenti con amici e familiari – e il tutto al costo di soli 9€, con un risparmio del 34% sul costo di listino!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!