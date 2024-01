L'amato gioco di carte UNO ora costa SOLO 7,99€!

Pochi giochi di carte sono celebri quanto lo è UNO, che probabilmente ha intrattenuto tutti noi almeno una volta nella vita, con i suoi spietati +4 che hanno rischiato di interrompere sul colpo delle amicizie. Se stavate aspettando un'ottima occasione per portare a casa il gioco, e magari farlo scoprire anche ai membri più giovani della vostra famiglia (dopotutto, è perfetto dai 7 anni in su), vi segnaliamo che in questo caso potete portarlo a casa a prezzo ridottissimo: vi costa solo 7,99€, con un risparmio dell'11% rispetto al costo abituale. Certo, non è il set divertentissimo e speciale dedicato a Super Mario, ma per divertirsi (e un po' insultarsi) a caccia della vittoria va benissimo!

UNO, chi dovrebbe acquistarlo?

UNO è un gioco di carte adatto a chiunque, grazie alle sue regole immediate, unitamente al suo prezzo generalmente contenuto – che in questo caso è anche più basso di quello abituale. Ancora oggi, riscuote ampi consensi e si presenta come un'opzione economica ma davvero divertente per serate in famiglia o con gli amici. Si presta inoltre come un piacevole passatempo da portare con sé in viaggio, o magari durante una vacanza.

Questo gioco, adatto a giocatori di tutte le età, è un vero e proprio classico che ha trovato casa in molte abitazioni. La sua popolarità, nonostante gli anni trascorsi, sembra inarrestabile e gli ha permesso di competere perfino con le uscite più moderne nel vasto mondo dei giochi da tavolo e di carte. UNO può essere goduto da un minimo di 2 persone fino a un massimo di 10 – e con un singolo set di carte.

Considerando il prezzo davvero irrisorio che si spende per portarlo a casa, di soli 7,99€ grazie allo sconto dell'11% attualmente in essere, diciamo che il rapporto tra quanto investirete e le ore di divertimento che vi offrirà lo rende praticamente irrinunciabile!

