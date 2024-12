Uno dei migliori smartwatch sotto l'albero? Google Pixel Watch 3 oggi è in OFFERTA!

State cercando uno smartwatch che sia elegante ma anche di alta qualità? Scoprite il nuovo Google Pixel Watch 3, in promozione su Amazon a soli 327,02€!

Progettato per offrire prestazioni straordinarie, questo smartwatch è dotato di uno schermo Actua più grande del 10% e due volte più luminoso rispetto al modello precedente, garantendo una visibilità eccezionale per dati e statistiche, anche sotto la luce diretta del sole. Grazie alla modalità sempre attiva, il display resta operativo per 24 ore e può arrivare fino a 36 ore in modalità risparmio energetico. La ricarica è ora più veloce del 20%, assicurandovi massima efficienza.

Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale di Google, il Pixel Watch 3 trasforma il vostro allenamento, fornendovi consigli personalizzati in tempo reale e monitoraggio avanzato per la corsa. Potrete creare programmi di allenamento completi, che comprendono riscaldamento, intervalli e target personalizzati per andatura e frequenza cardiaca, migliorando la vostra performance con ogni sessione.

Grazie alla funzione Maps offline, potrete navigare anche senza smartphone, usufruendo di Navigazione Auto e Ricerca direttamente dal vostro polso. Le innovative funzioni di recupero e carico cardiaco analizzano il vostro stato fisico, indicando quando allenarvi o riposarvi e monitorando i progressi nel tempo per ottimizzare il vostro rendimento.

