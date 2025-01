Un monitor da gaming Xiaomi a poco più di 100€? Si può, con questo coupon!

Se siete in cerca di un monitor da gaming che migliori la vostra esperienza di gioco, il Xiaomi Gaming Monitor G27i è ciò che fa per voi. Grazie a uno sconto del 30% attivabile direttamente tramite un coupon sulla pagina del prodotto, questo schermo da 27 pollici è l’occasione perfetta per aggiornare la vostra postazione da gaming. Oggi potete pagarlo 104,99€ invece di 169,99€!

Con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta GTG di appena 1 ms, sarete pronti a dominare anche le sessioni più competitive. Le immagini fluide e prive di ghosting assicurano un’esperienza di gioco senza interruzioni, rendendolo ideale per titoli frenetici e ad alta velocità. Inoltre, la tecnologia FreeSync Premium mantiene sincronizzati monitor e scheda grafica, eliminando lag, tremolii e interruzioni che potrebbero compromettere le vostre performance.

Il display IPS veloce offre una risoluzione Full HD (1920 × 1080) e una qualità dell’immagine calibrata in fabbrica con ΔE<2, garantendo colori vividi e realistici. Grazie alla profondità cromatica professionale a 8 bit e alla compatibilità con il 99% della gamma di colori sRGB, potrete immergervi in mondi ricchi di dettagli e sfumature naturali. Perfetto sia per il gaming che per il lavoro creativo, questo monitor combina prestazioni eccellenti e fedeltà cromatica.

Non solo prestazioni, ma anche comfort: la modalità a bassa luce blu certificata TÜV e l’oscuramento DC riducono efficacemente l’affaticamento visivo, rendendolo adatto a lunghe sessioni di utilizzo. Il supporto regolabile vi permette di personalizzare l’angolo di visione per garantire il massimo comfort, mentre le cornici sottili su tre lati offrono una visione più immersiva.

Dal design pulito e minimalista, il Xiaomi Gaming Monitor G27i si integra perfettamente in qualsiasi configurazione e-sport. Approfittate dello sconto attuale e preparatevi a vivere un’esperienza di gioco superiore, dove ogni dettaglio conta per vincere.