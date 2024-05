Perché non portarsi a casa un home theatre portatile di Sony a 150€ in meno?

Se cercate un'esperienza audiovisiva coinvolgente che si adatti a ogni situazione, dal vostro salotto al vostro tablet o PC, il sistema home theatre portatile Sony HT-AX7 è ciò che fa per voi! Attualmente in offerta su Amazon a soli 399,99€ (con uno sconto di 150€ sul prezzo di listino), questo dispositivo offre un suono coinvolgente grazie alla sua tecnologia 360 Spatial Sound Mapping, che trasforma qualsiasi spazio nella vostra personale sala cinematografica. E con fino a 30 ore di autonomia con una sola ricarica, potrete godervi il suono cinematografico ovunque vi troviate.

Sistema home theatre portatile Sony HT-AX7, chi dovrebbe acquistarlo?

È la scelta ideale per coloro che cercano un'esperienza audiovisiva di alta qualità e che vogliono la flessibilità di spostarsi da un luogo all'altro. Grazie alla sua tecnologia innovativa, questo dispositivo offre un audio coinvolgente che trasforma qualsiasi ambiente in una sala cinematografica. La sua portabilità lo rende perfetto per essere trasportato in giro o condiviso con amici, senza compromettere la qualità dell'audio.

Con una batteria che garantisce fino a 30 ore di autonomia e la possibilità di una ricarica rapida, potrete godervi lunghe sessioni di ascolto senza preoccuparvi della ricarica frequente. La connettività Bluetooth e la funzionalità Multipoint lo rendono altamente versatile e adatto a soddisfare le esigenze di chiunque desideri un audio di alta qualità senza complicazioni.

Con un prezzo scontato a 399,99€, rispetto al prezzo originale di 487€, il sistema home theatre Sony HT-AX7 è una scelta perfetta per gli amanti del cinema e della musica che cercano un suono eccezionale, che vogliono sposare a un look elegante e un design facile da spostare, pronto per qualsiasi occasione.

Vedi offerta su Amazon