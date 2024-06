Ubisoft Forward Sale: sconti fino all'85% su TUTTI i giochi Ubisoft!

Ubisoft vanta un'ampia varietà di franchise di successo come Assassin's Creed, Rainbow Six e Far Cry, offrendo una vasta gamma di giochi che possono catturare l'interesse di diversi tipi di giocatori. Con l'arrivo delle offerte di Ubisoft Forward Sale, avete ora l'opportunità di aggiungere al vostro catalogo personale alcuni di questi titoli, approfittando di sconti fino al 75%. Queste offerte, valide fino al 19 giugno alle ore 15:00, rappresentano senza dubbio un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro recap completo.

Vedi offerte su Ubisoft Store

Offerte Ubisoft Forward, chi dovrebbe approfittarne?

Ubisoft Store sta offrendo una grande occasione per accaparrarsi quei giochi che avete da tempo nella vostra lista dei desideri, applicando sconti anche su titoli molto recenti. Ad esempio, potete trovare Avatar: Frontiers of Pandora a soli 41,99€, rispetto al prezzo originale di 69,99€, Prince of Persia The Lost Crown a soli 29,99€, invece di 49,99€, e Assassin's Creed Mirage a soli 24,99€, invece di 49,99€.

Un ulteriore incentivo è dato dal vantaggio di poter usufruire di uno sconto aggiuntivo del 20% sull'intero carrello inserendo il codice promozionale UBISOFT20 al momento del pagamento. Questo codice sarà valido durante tutto il periodo della promozione, dal 6 giugno alle 15:00 al 19 giugno alle 15:00 (ora italiana). È importante notare che l'offerta non è valida per prenotazioni, valuta virtuale, abbonamenti a Ubisoft+, Rocksmith+, contenuti di gioco o ricariche del Wallet e non è cumulabile con altre promozioni come Win in Shop.

In definitiva, queste promozioni rappresentano un'occasione imperdibile e potrebbero non ripetersi a breve. Se giocate su PC, vi consigliamo vivamente di approfittarne visitando la pagina dedicata su Ubisoft Store, ricordando che le offerte saranno disponibili solo fino al 19 giugno! Non lasciatevi sfuggire questa incredibile promozione: scoprite subito i giochi in offerta e preparatevi a vivere nuove avventure videoludiche con Ubisoft!

Vedi le offerte su Ubisoft Store