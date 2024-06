Trivial Pursuit di Harry Potter a solo 36€: CHE MAGIA!

Il Trivial Pursuit di Harry Potter è un gioco da tavolo che trasporterà i fan nel magico mondo di Hogwarts con 1800 domande. Mettete alla prova la vostra conoscenza sui film di Harry Potter e sfidatevi in una gara senza eguali. Perfetto come idea regalo, è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 35,98€, rispetto all'originale di 44,90€. Questo significa che vi viene offerta una possibilità di risparmio del 20% su una delle versioni più amate di Trivial Pursuit. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione di portare un po' della magia di Harry Potter direttamente nella vostra casa.

Trivial Pursuit di Harry Potter, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Trivial Pursuit di Harry Potter è l'acquisto perfetto per gli amanti della saga del maghetto più famoso del mondo e per chi vuole mettere alla prova la propria conoscenza sul vasto universo creato da J.K. Rowling. Dedicate a maghi, streghe e anche a semplici babbani, queste 1800 domande riguardano ogni aspetto dei film, dai momenti iconici ai dettagli più nascosti, passando per differenze con i libri e curiosità sugli attori. Non solo è un modo divertente per testare le proprie conoscenze, ma anche per trascorrere serate magiche in compagnia di famiglia e amici.

Il gioco include dadi colorati, 300 carte e un tabellone, e promette di offrire ore di divertimento per 4 giocatori dai 10 anni in su, appartenenti alle quattro casate di Hogwarts. La meccanica di gioco vede i partecipanti competere per completare il proprio "spicchio di torta" rispondendo correttamente alle domande, per poi dichiararsi vincitori una volta raggiunto il centro del tabellone.

In sintesi, il Trivial Pursuit di Harry Potter è un'ottima scelta sia per gli appassionati della saga che per chi cerca un divertente gioco da tavolo da condividere con amici e famiglia. Con la sua affascinante raccolta di domande che spaziano attraverso tutti gli aspetti del mondo del maghetto, il gioco garantisce divertimento ed è un modo eccellente per riscoprire i dettagli dell'affascinante universo creato da J.K. Rowling. A un prezzo di 35,98€ invece dell'originale di 44,90€, rappresenta un'occasione imperdibile per tutti i fan di Harry Potter.

