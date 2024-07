TOP! Hub USB-C 9 in 1 per console portatili a soli 42€!

Il Prime Day 2024 è finalmente qui, e porta con sé una lunga serie di offerte dedicate agli abbonati Prime. Tra queste, spiccano tante promozioni sulle console e periferiche gaming, come per esempio questo comodo hub USB C 9 In 1 di UGREEN, l'accessorio perfetto per ampliare le porte di Steam Deck/Steam Deck OLED/ROG Ally/Legion Go con una vasta gamma di connessioni, che include una porta HDMI 4K@60Hz, Ethernet Gigabit, ricarica USB-C PD 100W, e molto altro. Ideale per migliorare l'esperienza di gioco con collegamenti ad alta velocità e una risoluzione impeccabile. Disponibile su Amazon a soli 41,99€ invece di 59,99€, vi consentirà di beneficiare di uno sconto del 30%. Questa docking station non solo espande le funzionalità del tuo dispositivo, ma include anche un supporto regolabile con base in silicone antiscivolo, unendo praticità e design.

UGREEN Hub USB C 9 In 1, chi dovrebbe acquistarlo?

L'hub USB C 9 In 1 by UGREEN rappresenta la soluzione ideale per gli utenti del Steam Deck, ROG Ally e Legion Go alla ricerca di un dispositivo multifunzionale che possa estendere le connettività della loro console di gioco. Raccomandato particolarmente a chi necessita di connessioni ad alta velocità e diverse opzioni di interfaccia, questo hub risponde efficacemente alle esigenze di gamers e professionisti che vogliono godere di un'esperienza visiva migliore collegando la console a uno schermo più grande con risoluzione fino a 4K a 60Hz. Inoltre, grazie alle porte USB 3.2 a 10Gbps, supporta velocemente la trasmissione di dati, ideale per dispositivi esterni come dischi rigidi e chiavi USB.

Per chi necessita di rimanere connesso senza interruzioni, offre anche una porta Ethernet Gigabit, che garantisce connessioni Internet più stabili e veloci. La funzionalità di ricarica PD 100W è un ulteriore vantaggio, che consente agli utenti di ricaricare la console senza interrompere l'uso

Attualmente disponibile a 41,99€, rispetto al prezzo originale di 44,99€, l'Hub USB C 9 In 1 di UGREEN rappresenta un'ottima opportunità per migliorare l'esperienza con le vostre console portatili. Vi consigliamo l'acquisto per la sua versatilità, design pratico e l'ottima qualità costruttiva che caratterizza i prodotti UGREEN.

