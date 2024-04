The Last of Us Parte II Remastered oggi costa POCHISSIMO! (-22%)

Se non avete ancora deciso di tuffarvi in The Last of Us - Parte II, che la nostra redazione ha votato come miglior gioco della scorsa generazione, probabilmente l'odierno sconto sulla sua versione Remastered per PS5 è quello che potrebbe convincervi a seguire Ellie in questa nuova avventura. In questo momento, infatti, il Gioco dell'Anno 2020 si può portare a casa risparmiando il 22%, con quindi un costo di soli 39,99€ anziché 50,99€.

The Last of Us Parte II Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati di videogiochi che sanno usare il gameplay per raccontare storie potenti, grazie alla forza dell'interazione, non dovreste nemmeno starci a pensare: The Last of Us - Parte II è probabilmente quello che riesce meglio di qualsiasi altro in questo intento. Vestiremo i panni di Ellie, ora diciannovenne, che ha trovato con Joel una sua nuova quotidianità nella cittadina di Jackson, quando un evento scuote e cambia irrimediabilmente le loro vite. Dovremo quindi partire a Seattle per cercare di dare di nuovo un senso alle cose, in un'avventura che parla in modo trasparente e viscerale di rapporti umani, traumi, forze e debolezze, nel contesto post-apocalittico che ha reso celebre questa saga. Potete saperne di più dando un'occhiata alla nostra video recensione del gioco originale.

Per quanto riguarda, invece, la versione Remastered del gioco, essa aggiunge a tutte le caratteristiche dell'originale delle specifiche ottimizzate per PS5, come l'uso del controller DualSense — sfruttando il feedback aptico e i grilletti adattivi. Propone inoltre una modalità Fedeltà con 4K nativi, ma i giocatori potranno anche scegliere di dare priorità al frame rate per giocare a 60 fps sulle loro PS5. La novità forse più curiosa dal punto di vista ludico è l'inedita modalità roguelike di sopravvivenza, in cui sarà possibile provare a sopravvivere a delle sfide in sequenza controllando anche personaggi secondari, nei panni dei quali normalmente non si potrebbe giocare. Per tutti i dettagli su The Last of Us - Parte II Remastered c'è ovviamente la nostra recensione.

Insomma, al di là delle aggiunte che vogliono sia ampliare l'esperienza sia plasmarla sulle caratteristiche uniche di PlayStation 5, The Last of Us Parte II Remastered è lo stesso eccellente titolo che ha vinto oltre 300 premi di gioco dell'anno. A questo prezzo, con un risparmio del 22% sul costo abituale, se non lo avete ancora fatto vostro sappiate che vi state perdendo una delle storie videoludiche meglio raccontate di sempre.

