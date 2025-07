L'espansione strategica di Sony oltre i confini delle proprie console rappresenta una svolta significativa per l'industria videoludica contemporanea: l'arrivo di Helldivers 2 sulle console Xbox potrebbe infatti essere solo il primo di una lunga serie di titoli multipiattaforma.

Come segnalato da GoNintendo, il colosso giapponese ha infatti pubblicato un annuncio di lavoro che rivela chiaramente le intenzioni di ampliare ulteriormente la distribuzione dei titoli PlayStation su piattaforme concorrenti.

La posizione ricercata, denominata "Senior Director, Multiplatform & Account Management", testimonia come strategia potrebbe rappresentare il futuro dell'azienda: il professionista selezionato dovrà infatti guidare la strategia commerciale globale per i titoli dei PlayStation Studios su tutte le piattaforme digitali esterne all'ecosistema Sony.

L'elenco delle destinazioni è particolarmente significativo e include realtà consolidate come Steam ed Epic Games Store, ma anche e soprattutto competitor diretti come Xbox e Nintendo, senza dimenticare il promettente settore mobile.

Va ricordato che, oltre al già citato caso di Helldivers 2 su Xbox, abbiamo già assistito a produzioni PlayStation sulle console rivali: LEGO Horizon Adventures ha infatti già fatto il suo debutto su Nintendo Switch (lo trovate su Amazon), mentre la serie MLB The Show è sbarcata sulle console di casa Microsoft, in alcuni casi addirittura su Xbox Game Pass fin dal day-one.

Sony sembra aver compreso che massimizzare la diffusione dei propri contenuti permette di generare guadagni superiori rispetto alla strategia esclusivista del passato, decidendo di aprire gradualmente le porte ai suoi prodotti su piattaforme rivali.

Una prima apertura era arrivata con l'arrivo delle esclusive PlayStation su PC, per poi passare ai già citati debutti sulle console Nintendo e Xbox che, evidentemente, potrebbero aver fatto da veri e propri apripista per un cambio di strategia aziendale.

La creazione di un ruolo specificamente dedicato alla gestione multipiattaforma indica che questa filosofia è destinata a consolidarsi nel tempo e che la selezione dei giochi sarà attentamente ponderata, probabilmente privilegiando titoli che possano beneficiare di un pubblico più ampio senza compromettere l'attrattiva delle console PlayStation per i fan più fedeli.

Difficile immaginare infatti un futuro solo ed esclusivamente multipiattaforma, strada che invece ha deciso di seguire Xbox negli ultimi mesi, ma allo stesso tempo le "vere" esclusive PlayStation potrebbero diventare sempre più rare nel corso del tempo.

Per il momento, posso solo invitarvi a continuare a seguirci sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità su quello che sarebbe un clamoroso cambio di strategia: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.