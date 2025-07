L'ultimo capitolo di Battlefield porebbe finalmente riuscire a vincere la sua lunga battaglia contro Call of Duty, se i numeri ufficiali arrivati dopo il primo reveal trailer possono essere un'indicazione affidabile.

Il trailer di Battlefield 6 ha dimostrato una capacità di coinvolgimento del pubblico che va ben oltre le aspettative, generando numeri che raccontano una storia di ritrovato entusiasmo verso il franchise di Electronic Arts: come segnalato da Gamereactor UK, nel momento in cui scriviamo questo articolo ha infatti superato 7.4 milioni di visualizzazioni e oltre 466.000 "Mi piace".

L'estensione "Return YouTube Dislike" ci svela inoltre che il numero di "Non mi piace" dovrebbe assestarsi intorno ai 13mila, confermando l'eccellente gradimento del pubblico.

Le visualizzazioni sono ben lontane da quelle di Call of Duty: Black Ops 7, ma è l'indice di gradimento a segnalare quanto sia cambiata la percezione del pubblico rispetto ai due franchise sparatutto di punta.

L'ultimo capitolo della serie di Activision ha raggiunto i 40 milioni di visualizzazioni dopo appena un mese, ma allo stesso tempo ha ragginto 146mila like e, secondo i dati di Return YouTube Dislike, ben 90.000 "Non mi piace": numeri importanti che confermano un pubblico diviso sulla gestione del franchise che oggi è di proprietà di Microsoft.

Il sentimento della community sembra aver trovato in questo momento una nuova direzione, con Battlefield che riesce a catalizzare l'attenzione in modo più efficace rispetto al tradizionale dominatore Call of Duty: un cambiamento di percezione rappresenta un'opportunità unica per Electronic Arts, che deve ora dimostrare di saper trasformare l'entusiasmo iniziale in un prodotto all'altezza delle aspettative generate.

Le prime impressioni per Battlefield 6 parlano di un gioco che, dopo tanti anni di incertezza, sembra aver finalmente deciso di dare davvero ascolto ai fan e proporre un'esperienza che richiama alcuni dei capitoli di maggior successo della saga, mentre la volontà di Call of Duty di proporre soluzioni differenti sembra essere stata accolta con non poco scetticismo.

Potrebbe trattarsi davvero di un salto di qualità rispetto al controverso Battlefield 2042 (che potete recuperare su Amazon): chissà che il sesto capitolo non riesca davvero a conquistare una fetta di mercato considerevole.

Difficile immaginare che le elevatissime previsioni di EA possano essere rispettate, ma i primi dati ci parlano comunque di un probabile successo annunciato: adesso tocca agli sviluppatori riuscire a mantenere questo entusiasmo.

Ricordiamo che al momento non è stata ancora annunciata una data ufficiale per il debutto di Battlefield 6, ma Electronic Arts potrebbe averla già svelata per errore.