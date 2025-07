La serie televisiva tratta da God of War sta finalmente prendendo forma, con Ronald D. Moore al timone di un progetto che promette di portare sullo schermo la complessa mitologia norrena e il travagliato rapporto padre-figlio che hanno reso celebre il capitolo del 2018.

Sappiamo infatti che sarà proprio questa nuova reinterpretazione di Kratos a essere protagonista dello sceneggiato televisivo, che andrà in onda su Prime Video con ben 2 stagioni già confermate.

È probabile che, seguendo l'esempio di The Last of Us, la seconda stagione si concentri sul sequel Ragnarok (che trovate su Amazon), anche se ovviamente allo stato attuale abbiamo ben poche informazioni a livello di trama.

Dopo oltre due anni di silenzio dall'annuncio iniziale, i dettagli emersi al San Diego Comic-Con 2025 rivelano un'operazione ambiziosa che punta tutto sulla profondità emotiva piuttosto che sulla spettacolarità fine a se stessa (via TwistedVoxel).

Lo sceneggiatore, che ha già ammesso di non essere un gamer, ha sottolineato che l'approccio non sarà quello di una trasposizione fedele fotogramma per fotogramma, ma piuttosto un'interpretazione creativa che rispetti lo spirito originale dell'opera.

Parole che devo ammettere suonano preoccupanti, anche se il coinvolgimento diretto di Cory Barlog, mente creativa dietro i capitoli moderni della serie videoludica, rappresenta un elemento cruciale per mantenere l'autenticità del progetto.

In ogni caso, l'autore ha confermato che saranno disponibili ben 10 episodi per la prima stagione: attualmente non sappiamo quanto dureranno effettivamente le puntate, ma la serie TV dovrebbe intrattenere a lungo gli appassionati.

Lo sceneggiatore ha svelato che il personaggio di Atreus avrà un ruolo centrale, confermando l'importanza della dinamica padre-figlio che ha caratterizzato i capitoli più recenti del videogioco.

Moore ha descritto il percorso del giovane come quello di «un ragazzo che non conosce bene suo padre e che durante questa missione impara a conoscerlo», evidenziando come la crescita reciprococa dei due protagonisti costituisca il vero motore narrativo della serie e riallacciandosi alla loro relazione proprio nel capitolo di God of War del 2018.

Lo sceneggiatore si è invece mostrato prudente sull'esplorazione del passato di Kratos e della mitologia greca, limitandosi a un diplomatico «forse, dovrete aspettare per scoprirlo».

Per il momento, possiamo solo attendere per scoprire quale sarà il risultato dell'adattamento live-action di Kratos e Atreus: l'inizio delle riprese è previsto per il 2026, dunque ci sarà ancora molto tempo prima di vedere la serie TV all'opera.